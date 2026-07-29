Youssef Amrani: comment le Maroc transforme la géographie en puissance

À la suite de son expérience à Washington et de son implication aux côtés des partenaires américains lors du Mondial 2026, Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, livre au portail spécialisé Maroc Diplomatique une lecture diplomatique des grandes dynamiques qui dessinent le Royaume de demain. De la diplomatie sportive à la refonte du partenariat stratégique avec la première puissance mondiale, le diplomate dresse la feuille de route d’une nation qui ne subit plus sa position géopolitique mais la transforme en un puissant levier d’influence globale.

L’organisation partagée de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal constitue l’une des expressions les plus marquantes de cette vision stratégique. Pour Youssef Amrani, cet événement planétaire s’inscrit pleinement dans la continuité des grandes transformations structurelles menées depuis plus de deux décennies sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L’ambassadeur insiste sur la capacité singulière du Maroc à concevoir l’action publique comme un ensemble cohérent, où chaque investissement dépasse sa finalité immédiate pour amplifier la compétitivité économique, la connectivité des territoires et l’attractivité internationale du pays. Selon lui, la Coupe du monde ne déclenchera pas cette dynamique, mais en sera la vitrine et le catalyseur, rappelant que «l’héritage d’un tel événement ne se mesure ni au nombre de matchs disputés ni à la seule qualité des stades. Il se mesure à ce qui demeure lorsque les projecteurs s’éteignent: des infrastructures utiles, une économie plus compétitive, des territoires mieux connectés, une jeunesse mieux préparée et un Royaume toujours plus attractif pour les investisseurs, les talents et les ambitions».

Au-delà de la compétition sportive, cette édition inédite réunissant deux continents scelle une rencontre historique entre l’Afrique, l’Europe, la Méditerranée et l’Atlantique. Youssef Amrani souligne que la géographie est le seul héritage que les nations ne choisissent pas, tout en rappelant que le Maroc a fait le choix de l’habiter avec ambition et sérénité. En reliant des espaces culturels et stratégiques variés, le Royaume réaffirme son ADN diplomatique fondé sur le dialogue et la coopération, lit-on dans Maroc Diplomatique. Comme l’affirme le diplomate, «la géographie est sans doute le seul héritage que les nations ne choisissent pas. Elles choisissent, en revanche, la manière de l’habiter, de la valoriser et de la transformer. C’est là toute la différence entre un déterminisme subi et une richesse assumée». En faisant le choix délibéré de privilégier les ponts aux frontières, le Maroc réaffirme une politique étrangère tournée vers l’humain et la paix, où le sport devient un langage universel capable d’ériger des passerelles durables».

Cette exigence organisationnelle s’est d’ailleurs enrichie de l’implication directe du Maroc lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord. L’ambassadeur rappelle que le Royaume en a été un acteur pleinement engagé grâce à son alliance privilégiée avec Washington. L’observation fine de la logistique, de la gestion des flux et de la sécurité outre-Atlantique confirme qu’une organisation réussie repose avant tout sur l’anticipation et la coordination de l’action publique. Illustrant la souplesse et la rigueur des services américains lors de l’accueil de la sélection nationale, Youssef Amrani retient une leçon essentielle pour 2030: l’excellence ne dépend pas uniquement des ressources matérielles, mais de la faculté à placer l’expérience humaine et la fluidité opérationnelle au centre du dispositif, écrit Maroc Diplomatique.

Cette recherche constante de l’excellence s’incarne également dans les réussites de l’écosystème sportif national, qui dépassent le simple cadre du football. Pour l’ambassadeur à Washington, les exploits des Lions de l’Atlas ne relèvent en rien du hasard ou d’une réussite passagère, mais découlent d’une vision méthodique incarnée par des institutions comme l’Académie Mohammed VI de football. Il note que cette dynamique sert de modèle pour l’ensemble de la jeunesse marocaine, qu’elle s’exprime dans les sciences, l’industrie, les nouvelles technologies ou la diplomatie. De même, la pleine intégration des talents de la diaspora reflète l’unité de la Nation, car «le Maroc ne distingue pas entre les composantes de sa Nation. Qu’il vive au Royaume ou à l’étranger, chaque Marocain appartient pleinement au projet national». Les compétences établies à l’étranger constituent ainsi un vecteur majeur du rayonnement international et du développement du Royaume.

Sur le plan géopolitique, la relation d’exception entre Rabat et Washington connaît une accélération qualitative majeure. Fort de deux siècles et demi d’histoire partagée, le plus ancien partenariat stratégique des États-Unis franchit un nouveau cap en plaçant l’investissement, l’innovation et l’industrie au cœur de ses priorités. Youssef Amrani met en avant la dynamique des «trois I» (idées, intérêts, institutions) et souligne l’alignement croissant des deux nations sur des enjeux stratégiques critiques tels que la transition énergétique, les minerais essentiels, les technologies de pointe et la sécurisation des chaînes d’approvisionnement. La reconnaissance historique par le président Donald Trump de la souveraineté du Maroc sur son Sahara a consolidé ce climat de confiance mutuelle, ouvrant des perspectives économiques inédites d’un côté à l’autre de l’Atlantique.

Dans cette nouvelle cartographie industrielle mondiale, le Maroc se positionne désormais comme un partenaire de co-industrialisation incontournable. L’attention portée par les responsables américains, à l’image du secrétaire d’État Marco Rubio lors des réunions ministérielles sur les minerais critiques ou des saluts de la Maison Blanche quant au rôle-clé des engrais marocains pour l’agriculture des États-Unis, atteste de cette intégration stratégique. Le Royaume ne vise pas un rôle de simple fournisseur en matières premières, mais entend co-construire des écosystèmes résilients en s’appuyant sur sa stabilité institutionnelle, ses infrastructures modernes et son accès privilégié aux marchés africains et atlantiques, lit-on encore dans Maroc Diplomatique.

Cette coopération approfondie s’accompagne d’une exigence absolue en matière de souveraineté. Qu’il s’agisse de la maîtrise des données numériques, de la protection des infrastructures critiques ou des technologies de défense, le partenariat marocco-américain s’appuie sur une transparence rigoureuse et une vigilance partagée. Cette relation fondée sur la franchise et le respect mutuel permet d’obtenir une réactivité optimale face aux défis contemporains, démontrant que la confiance politique renforce la protection des intérêts nationaux.

Au sein de la capitale fédérale américaine, le Maroc bénéficie d’un soutien bipartisan solide et durable. Au-delà des alternances politiques, la Maison-Blanche, le Congrès, les États fédérés et les grands cercles de réflexion s’accordent sur le rôle stabilisateur et visionnaire du Royaume. Youssef Amrani salue le travail diplomatique patient mené par ses prédécesseurs, notamment la princesse Lalla Joumala, qui a permis d’ancrer durablement la voix du Maroc auprès des décideurs américains et d’une nouvelle génération de leaders conscients du rôle central du Royaume dans les équilibres atlantiques, méditerranéens et africains.

En se projetant vers l’après-2030, l’ambassadeur entrevoit un héritage qui va bien au-delà des victoires sportives. Le Mondial doit sceller un rapprochement stratégique et humain historique entre l’Afrique et l’Europe, tout en réinvestissant l’ancrage profond du Maroc vers le Sahel et l’Afrique de l’Ouest sous la conduite du roi Mohammed VI. L’objectif ultime demeure de transmettre aux générations futures la preuve irréfutable que la coopération, l’exigence et l’ambition partagée peuvent métamorphoser le destin des nations.