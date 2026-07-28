Politique

Sahara: la Bulgarie réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

Les drapeaux du Maroc et de la Bulgarie.

La Bulgarie considère qu’une «autonomie véritable sous souveraineté marocaine peut constituer une solution viable» à la question du Sahara marocain.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/07/2026 à 12h33

Cette position a été exprimée dans un communiqué publié à l’issue de l’entretien téléphonique tenu, mardi, entre Velislava Petrova-Chamova, cheffe de la diplomatie bulgare et son homologue marocain Nasser Bourita.

À la lumière de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, «la Bulgarie reconnait qu’une autonomie véritable sous souveraineté marocaine peut constituer une solution viable au différend», indique le communiqué.

Le document souligne, par ailleurs, que «la Bulgarie réaffirme qu’elle considère la proposition d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 comme la base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable» à la question du Sahara marocain.

Lire aussi : Le Mali réitère son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Cette position s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Bulgarie et illustre la dynamique internationale créée sous l’impulsion du roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/07/2026 à 12h33
#Maroc-Bulgarie#Plan marocain d'autonomie#Sahara#Diplomatie#Nasser Bourita

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