Politique

Le Mali réitère son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur le Sahara

La porte d’entrée de Laâyoune - Yassine Benkirane.

La porte d’entrée de Laâyoune.

Le Mali a réitéré sa «position en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara», tout en réaffirmant son appui au Plan d’autonomie présenté par le Maroc, comme étant «la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional».

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/07/2026 à 14h15

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint adopté à l’issue de la 4ème session de la Grande commission mixte de coopération maroco-malienne, dont les travaux ont été clôturés, vendredi à Bamako, sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop.

Le Communiqué conjoint a, en effet, «réitéré le soutien de la République du Mali aux efforts du Secrétaire général des Nations unies et de son Envoyé personnel, ainsi qu’au Plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional, conformément à la résolution 2797 adoptée le 31 octobre 2025 par le Conseil de sécurité des Nations unies».

Lire aussi : Présidente élue du Pérou: le futur gouvernement s’engage à soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Cette position intervient dans le prolongement de la Déclaration du gouvernement malien du 10 avril 2026, annonçant le retrait officiel par le Mali de sa reconnaissance de la pseudo entité séparatiste «rasd».

La 4ème session de la Commission mixte de coopération entre le Maroc et le Mali s’est tenue, du 21 au 24 juillet à Bamako.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/07/2026 à 14h15
#Mali#Sahara#Maroc#Plan d'autonomie#Nasser Bourita

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