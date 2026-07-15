Présidente élue du Pérou: le futur gouvernement s’engage à soutenir la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Cette position a été exprimée lors d’une rencontre de la présidente élue avec l’ambassadeur du Royaume au Pérou, Amin Chaoudri, qui lui a remis un message de félicitations du roi Mohammed VI à la suite de son élection à la présidence du pays.

Lors de cette rencontre, la volonté du prochain gouvernement péruvien de soutenir l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc ainsi que sa souveraineté sur ses provinces du Sud a été mise en avant, indique le Bureau de la présidente. Keiko Fujimori a également réaffirmé sa pleine adhésion à la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui reconnaît le Plan d’autonomie comme base de règlement, en vue de parvenir à une solution définitive au différend régional autour du Sahara, ajoute la même source.

Dans le message de félicitations adressé à Keiko Fujimori, le Roi a exprimé ses chaleureuses félicitations à Mme Fujimori pour la confiance placée en elle par le peuple péruvien afin de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

Se félicitant des relations distinguées unissant le Royaume du Maroc et la République du Pérou, fondées sur l’amitié solide, l’estime mutuelle et les valeurs communes, le Souverain a fait part de sa détermination à œuvrer de concert avec la Présidente péruvienne pour donner une nouvelle impulsion à ces relations et les hisser au niveau d’un partenariat multidimensionnel, dans l’intérêt des deux peuples amis.