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Pérou: Keiko Fujimori officiellement proclamée présidente élue

La candidate à l'élection présidentielle péruvienne pour le parti Fuerza Popular, Keiko Fujimori, s'exprime depuis son QG de campagne à Lima, le 24 juin 2026. AFP or licensors

Keiko Fujimori a été officiellement déclarée vendredi présidente élue du Pérou par la plus haute autorité électorale, quelques jours après la conclusion d’un dépouillement serré.

Par Le360 (avec AFP)
Le 04/07/2026 à 07h56

Cette déclaration formelle met fin à l’incertitude autour de ce scrutin parmi les plus serrés d’Amérique latine, la candidate de droite l’emportant de moins de 50.000 voix (50,135% contre 49,865%) sur plus de 18 millions de votants, face à son rival de gauche Roberto Sánchez qui n’a pas reconnu sa défaite.

Ce dernier a annoncé mercredi avoir déposé un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH).

Le Jury national des élections (JNE), la plus haute instance électorale du Pérou, avait déjà rejeté une demande de M. Sánchez visant à annuler les votes de l’étranger, jugeant ses arguments non fondés.

«Je proclame Mlle Keiko Sofia Fujimori Higuchi présidente de la République, et M. Luis Fernando Galarreta Velarde premier vice-président de la République», a déclaré le président du JNE Roberto Burneo lors d’une cérémonie à Lima.

Fille du défunt ex-président Alberto Fujimori (1990-2000), la présidente élue conservatrice a remercié les Péruviens pour leur soutien dans un message publié sur X: «Un nouveau chapitre commence. Nous l’abordons avec responsabilité, humilité et un profond sens du devoir».

«Retrouver de l’ordre»

«Le Pérou doit retrouver de l’ordre dans ses rues, dans ses institutions et au sein de l’Etat», a-t-elle ensuite déclaré au QG de son parti Fuerza Popular.

«Nous savons que les citoyens attendent des résultats» et «nous n’allons pas attendre une minute de plus car nous sommes ici pour résoudre les problèmes du pays et prendre des premières décisions», a ajouté Mme Fujimori.

Âgée de 51 ans, elle accède à la plus haute responsabilité après trois échec consécutifs et succédera au président par intérim José Maria Balcazar le 28 juillet. Son mandat court jusqu’en 2031. Dans un pays à l’instabilité politique chronique, elle devient le neuvième président du pays depuis 2016.

Plusieurs dirigeants conservateurs ont félicité Keiko Fujimori pour sa victoire, parmi lesquels Javier Milei en Argentine, Jose Antonio Kast au Chili et le président élu de Colombie Abelardo de la Espriella.

«L’administration Trump se réjouit à la perspective de renforcer la collaboration avec l’administration Fujimori afin de faire progresser la coopération en matière de sécurité et de consolider la coopération bilatérale en matière d’investissement et de commerce dans notre région», a déclaré mardi le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio.

«Comptez sur le Brésil pour construire ensemble une Amérique du Sud plus prospère, intégrée, démocratique et souveraine», a écrit vendredi sur X le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva.

Sa victoire marque le retour du fujimorisme au pouvoir, plus de deux décennies après la chute de son père dont l’héritage divise profondément les Péruviens.

Alberto Fujimori est parvenu à mater les guérillas du Sentier Lumineux et du Mouvement Révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA) qui sévissaient dans les années 1980-90, en plus de stabiliser l’économie. Mais il a pris aussi le contrôle des institutions en 1992 pour se faire réélire et a été condamné pour corruption et crimes contre l’humanité.

Par Le360 (avec AFP)
Le 04/07/2026 à 07h56
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