Le Pérou décide de suspendre ses relations avec la prétendue «RASD»

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères indique que «conformément aux règles du droit international, le gouvernement du Pérou a décidé de suspendre, à compter de ce jour (le vendredi 8 septembre, NDLR), les relations diplomatiques avec la RASD».

La même source ajoute que «le Pérou, fidèle aux principes du droit international qui guident sa politique étrangère, réitère sa volonté de continuer à soutenir, dans le cadre des Nations unies, tous les efforts visant à ce que les parties impliquées dans la question du Sahara occidental parviennent à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable par tous».

Le gouvernement du Pérou ajoute que cette solution devra être basée sur «le compromis» dans le cadre d’arrangements conformes aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies, avec l’aide et le soutien de la communauté internationale et des pays amis tels que le Pérou.