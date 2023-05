Signature d’un accord de jumelage entre Laâyoune et la municipalité péruvienne de Pueblo Libre

La cérémonie de signature de l'accord de jumelage entre Laâyoune et la municipalité péruvienne de Pueblo Libre, le 17 mai 2023.

S’inscrivant dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Maroc et la République du Pérou, cet accord a été paraphé par le 1er vice-président du Conseil municipal de Laâyoune, Mohamed Ould Errachid, et la maire de Pueblo libre, Mónica Tello López, à Laâyoune, en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, et d’élus.

Selon les deux parties, cet accord ouvre des perspectives prometteuses pour le renforcement des relations de coopération et d’amitié et la consolidation des liens de partenariat dans divers secteurs, dont l’économie, le tourisme, l’environnement, la culture, la recherche scientifique et le développement durable.

Il offrira également à la ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud, un rayonnement à l’international et des perspectives de partenariat pouvant contribuer positivement à son essor socio-économique.

Dans une allocution de circonstance, Mónica Tello López a salué l’accord de jumelage entre Laâyoune et Pueblo Libre qui est de nature à garantir un développement durable pour ces deux villes. Se félicitant du développement socio-économique à Laâyoune, elle a également souligné que le Pérou souhaite tirer profit de l’expérience et des meilleures pratiques du Maroc dans différents domaines, notant que l’accord de jumelage va dans ce sens.

L’élue péruvienne a aussi indiqué que la visite officielle effectuée par le roi Mohammed VI en 2004 dans son pays a donné un nouveau souffle aux relations bilatérales sur les plans politique, économique, commercial et culturel, faisant savoir que le Congrès péruvien a fixé la date du 30 novembre pour célébrer cette visite.

Lire aussi : Maroc-États-Unis: Hollywood et Lâayoune signent un accord de jumelage

De même, elle a fait savoir que le Congrès péruvien a créé un Groupe de soutien et d’appui à l’initiative marocaine d’autonomie, en vue de trouver une solution au différend autour du Sahara marocain, notant que la municipalité péruvienne soutient cette initiative.

En outre, Mónica Tello López a mis l’accent sur le rôle que joue le Maroc, qui est un partenaire stratégique fiable, en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et le Moyen-Orient, faisant observer que le Pérou est une porte d’entrée pour les pays de la région andine.

Pour sa part, M. Ould Errachid a souligné que cet accord vise à consolider les échanges commerciaux, culturels et touristiques et à soutenir l’organisation d’activités conjointes et l’échange de visites, contribuant ainsi à la convergence des points de vue.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd'hui à Rabat, la maire de la municipalité de Pueblo Libre de la République du Pérou, Mme Mónica Tello López.@Muniplibre pic.twitter.com/r4eFBas2FE — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) May 16, 2023

Cette convention est de nature à donner une forte impulsion à la solidité des relations entre le Maroc et les pays d’Amérique latine, notamment après une série de rencontres et de visites réussies de délégations représentant les Parlements d’Amérique centrale, a-t-il poursuivi.

Le Maroc, de par sa situation géographique privilégiée, constitue une porte d’entrée vers l’Afrique et le monde arabe et offre l’opportunité au groupement des pays d’Amérique centrale et les partenaires dans la République du Pérou de consolider leurs relations politiques et leurs échanges commerciaux avec les groupements continentaux, a-t-il conclu.