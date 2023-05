Maroc-États-Unis: Hollywood et Lâayoune signent un accord de jumelage

Le président du Conseil communal de Laâyoune, Hamdi Ould Rachid, et le maire de Hollywood Josh Levy signent un accord de jumelage.

La ville de Laâyoune et la ville d’Hollywood ont signé, ce mercredi 10 mai 2023, un accord de jumelage. L’accord a été signé par Hamdi Ould Rachid, président du Conseil communal de Laâyoune, Josh Levy, le maire de Hollywood, au siège de la mairie de Laâyoune, en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires, dont le gouverneur de la région de Laâyoune Sakia El Hamra, Abdessalam Bouikrat, ainsi que des élus et des chefs de tribus sahraouies.

Josh Levy a salué le jumelage entre les deux villes, estimant qu’il permettra de «renforcer les liens de coopération maroco-américaine dans tous les domaines, notamment l’économie, la culture, les arts, l’aviation, l’agriculture et le tourisme». Il s’agit pour le maire de Hollywood d’un accord «historique», conclu avec une ville «dynamique capable d’attirer plusieurs investissements étrangers en raison de ses atouts humains et économiques».

Une coopération fructueuse entre les deux pays

De son côté, Hamdi Ould Rachid, président du conseil communal de Laâyoune, a confirmé dans une déclaration similaire que ce jumelage représente une réalisation importante pour la ville et pour le Royaume du Maroc dans son ensemble.

Il a souligné que la partie américaine continue à réitérer sa reconnaissance de la souveraineté du Royaume sur son Sahara, et la traduire en une coopération fructueuse entre les deux pays. «Et ce n’est que le début», affirme le même responsable. La ville de Laâyoune continuera à conclure des accords de jumelage aussi bien avec les villes américaines qu’avec d’autres localités, a-t-il promis.

Rappelons qu’une délégation américaine composée de plusieurs élus est arrivée à Laâyoune, le mardi 9 mai, pour une visite dans la capitale des provinces du Sud, dont ils ont loué la dynamique de développement.