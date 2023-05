Une délégation de la ville de Hollywood en visite à Laâyoune pour sceller un accord de jumelage

Une délégation de responsables de la ville de Hollywood, dans l’Etat de Floride, est actuellement en visite à Laâyoune, chef-lieu du Sahara marocain, a constaté un journaliste du 360.

Au premier jour de cette visite, la délégation, menée par le maire Josh Levy, a pris connaissance de plusieurs projets de développement de la ville, dont la Cité des métiers et des compétences (CMC), en compagnie d’élus locaux, de représentants des autorités et de personnalités civiles et militaires.

Elle s’est aussi rendue au Centre hospitalier universitaire et la Faculté de médecine et de pharmacie, ainsi qu’à l’Institut africain de recherche en agriculture durable et au port phosphatier de Foum El Oued.

La délégation américaine n’a pas caché son étonnement devant les projets de développement de Laâyoune, lesquels en font un pôle économique de premier choix.

«Cette visite nous permettra d’en apprendre davantage sur cette ville jumelle (sister city) et nous sommes étonnés par la beauté de Laâyoune et l’ampleur des projets qui ont été lancés», nous a déclaré Josh Levy.

#تصريح السيد "Josh Levy"، عمدة مدينة هوليود الأمريكية لقناة NBC6، حول زيارته للمملكة المغربية وإبرام إتفاقية توأمة بين مدينة هوليود ومدينة العيون#جماعة_العيون pic.twitter.com/JhwMEgjZA9 — جماعة العيون (@CommuneLaayoune) May 9, 2023

Ce séjour de la délégation américaine ne se limite pas aux visites des projets de Laâyoune, mais sera marqué par un autre grand rendez-vous: la signature d’un accord de jumelage entre Hollywood et Laâyoune.

C’est une première pour Hollywood, qui n’a pas signé d’accord similaire depuis une vingtaine d’années. En plus, la ville américaine, qui compte au total huit sister cities, n’est jumelée avec aucune ville dans le monde arabe et en Afrique.

La résolution actant ce jumelage avec Laâyoune a été adoptée le 5 mars dernier.