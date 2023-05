Sahara marocain: Nasser Bourita salue la position «positive» du Royaume-Uni

Nasser Bourita et Tariq Ahmad lors de la signature de l'accord bilatéral en matière de croissance, d’économie verte et des énergies renouvelables.

«Nous apprécions la position positive et fructueuse du Royaume-Uni, notamment au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU et des Amis du Sahara marocain, autour du secrétaire général des Nations unies», a déclaré Nasser Bourita lors d’un point de presse tenu conjointement avec le lord Tariq Ahmad de Wimbledon, ministre d’Etat britannique en charge du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, de l’Asie du Sud et des Nations unies.

Cette rencontre a eu lieu ce jour à Rabat dans le cadre du 4ème round du dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni. Cette réunion a été couronnée par la signature d’un accord bilatéral en matière de croissance, d’économie verte et des énergies renouvelables.

Les deux ministres se sont félicités du haut niveau atteint par le partenariat économique entre leurs pays. D’après Nasser Bourita, les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté en moyenne de 12% durant ces 10 dernières années. Les exportations marocaines ont triplé alors que la coopération culturelle entre les deux pays s’est développée avec l’ouverture de sept écoles britanniques au Maroc.

«Nous voulons donner également une nouvelle impulsion aux investissements dans plusieurs domaines, notamment sur le volet des énergies renouvelables», a affirmé le chef de la diplomatie avant d’exprimer sa satisfaction au sujet du développement du tourisme entre les deux pays. «Actuellement, 52 vols hebdomadaires relient le Maroc et le Royaume-Uni», a-t-il indiqué.

Lire aussi : Liens commerciaux Maroc-Royaume-Uni: pour les promouvoir, Londres mobilise plus de 51 milliards de dirhams

Tariq Ahmad a abondé dans le même sens en signalant que le volume des échanges commerciaux a atteint une valeur totale de 1 milliard d’euros. Il a assuré que la coopération politique, économique et culturelle entre Londres et Rabat s’enrichira grâce à d’autres initiatives de développement, citant l’économie, les investissements et l’accueil des étudiants marocains dans les établissements britanniques. Le ministre britannique a enfin salué le rôle du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.