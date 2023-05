Sahara: Eric Ciotti exprime le soutien ferme du parti Les Républicains au plan marocain d’autonomie

«Nous souscrivons pleinement à ce plan d’autonomie proposé par le Souverain» pour mettre fin à ce conflit, a déclaré Eric Ciotti avant de mettre en valeur «l’essor économique important que connaissent les régions sahariennes».

Le leader politique français a déclaré que s’il vient à être élu (prochainement) président de la République de France, «il adoptera la même position que les Etats-Unis», celle de reconnaître officiellement et définitivement la marocanité du Sahara. «Oui, si je deviens président de la France, c’est ce que je ferai», a-t-il précisé.

Au sujet des difficiles relations politiques qu’entretient actuellement la France avec le Maroc, le président des Républicains a appelé «clairement à des initiatives françaises pour réparer les incompréhensions qui sont aujourd’hui ressenties au Maroc et pour redire ici la forte et indispensable amitié entre la France et le Maroc».

Lire aussi : Eric Ciotti à Aziz Akhannouch: «L’amitié entre la France et le Maroc est indestructible»

Eric Ciotti a, par ailleurs, évoqué «le rôle important que joue le Maroc en matière d’immigration car le Maroc assume ses responsabilités». Il a néanmoins reconnu que la lutte contre l’immigration clandestine passe aussi par le développement économique des pays du Sud. «Le gazoduc Nigéria-Maroc qui traversera l’Afrique de l’Ouest en allant vers l’Europe vise, à cet égard, à promouvoir ce développement», a-t-il dit.