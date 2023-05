Maroc-France: Eric Ciotti appelle à la réparation des erreurs et du manque de considération à l’égard du Royaume

Lors de la rencontre entre Aziz Akhannouch, président du RNI, et Eric Ciotti, président de LR, le 4 mai 2023 à Rabat.

«Nous devons aujourd’hui faire en sorte que les erreurs commises et le manque de considération témoigné à l’égard du Maroc soient réparés», a affirmé Eric Ciotti dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

«Nous avons besoin du Maroc, l’Europe a besoin du Maroc», a-t-il indiqué, précisant que «l’Europe ne peut pas adresser des messages aussi inamicaux à l’endroit du Maroc, nous avons besoin de ce lien si puissant entre le Maroc, l’Union européenne et la France».

Mettant en avant «l’amitié indestructible» et «ancestrale» entre les deux pays, Eric Ciotti a indiqué que ce lien basé «sur une histoire commune fondée sur une amitié puissante et forte ne pouvait pas et ne devait pas être abîmé ou altéré».

Merci au Premier ministre, président du RNI, Aziz Akhannouch pour son accueil dans la capitale marocaine ainsi que pour nos échanges.



Il nous appartient de renforcer, ensemble, cette relation d’avenir aussi utile à la France et au Maroc qu’à l’Afrique et à l’Europe. pic.twitter.com/MzNcDB6MjX — Eric Ciotti (@ECiotti) May 4, 2023

D’autre part, le président des Républicains s’est félicité du rôle majeur que joue le Maroc sur le continent africain et au Maghreb, notamment dans la régulation des flux migratoires, mettant l’accent sur la nécessité de réinstaller une politique de concertation et de coopération en faveur de ces questions.

À Rabat, accompagné de @datirachida, @MTabarot et @ronan_legleut, j’ai échangé avec le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch.



J’ai tenu à réaffirmer l’attachement de notre famille politique aux liens d’amitié qui unissent la France et le Maroc.

🇫🇷 🇲🇦 pic.twitter.com/QjvdAtdsmm — Eric Ciotti (@ECiotti) May 4, 2023

Dans cette perspective, il a appelé à l’amélioration des relations entre le Maroc et la France, estimant insupportable de mesurer aujourd’hui cette dégradation qui n’est «ni bonne pour la France, ni bonne pour le Maroc».

Eric Ciotti, en visite au Maroc à la tête d’une délégation de LR, a par ailleurs exprimé le désir de sa formation politique d’établir un partenariat avec le RNI, «qui permettra d’exprimer publiquement avec force notre volonté de travailler ensemble dans l’harmonie de nos valeurs».

Nos liens économiques, culturels et commerciaux sont très puissants. Le #Maroc joue un rôle majeur sur le continent africain notamment en matière migratoire.



Nous avons la nécessité de réinstaller une politique de concertation entre nos deux pays. — Eric Ciotti (@ECiotti) May 4, 2023

Pour sa part, Aziz Akhannouch a souligné l’importance d’améliorer les perspectives de coopération entre le RNI et LR, ainsi que les relations entre les deux pays, étant donné que le Maroc reste un grand partenaire de plusieurs pays européens.

«Nous avons d’excellentes relations, nous travaillons ensemble, nous voulons développer encore plus ces relations», a-t-il indiqué, notant que la rencontre a été l’occasion d’échanger sur les questions ayant trait au développement des relations entre l’Europe, le Parlement européen et le Parlement marocain, mais également entre le Maroc et la France.

Concernant les relations avec le Parlement européen, Aziz Akhannouch a déploré l’attitude de cette institution à l’égard du Maroc. «Nous ne comprenons pas ce qui se passe au Parlement européen», a-t-il regretté.