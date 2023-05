Eric Ciotti à Aziz Akhannouch: «L’amitié entre la France et le Maroc est indestructible»

Aziz Akhannouch (droite) et Eric Ciotti (gauche).

Le président du RNI a affirmé, devant la presse, avoir exprimé à Eric Ciotti l’incompréhension du Maroc face à l’attitude du Parlement européen (PE). Il a indiqué avoir évoqué avec son hôte, qui est en visite au Maroc à la tête du délégation comprenant Rachida Dati, maire et dirigeante de Les Républicains, Michelle Tabarot et Ronan Le Gleut, les perspectives de développement des relations entre les deux formations politiques. «Le Maroc est un partenaire des pays européens de même qu’il est un partenaire de l’Union européenne», a souligné le chef du RNI, également chef du gouvernement, avant d’émettre le vœu de consolider ces liens.

Eric Ciotti a, quant à lui, estimé qu’à travers ce voyage, sa délégation et lui veulent exprimer «l’amitié indestructible, ancestrale entre la France et le Maroc à un moment difficile de nos relations. Notre déplacement témoigne de la volonté d’un grand parti français, Les Républicains, qui a donné cinq présidents de la République à la France, de dire que ce lien fondé sur une histoire commune, sur une amitié puissante et forte ne devait pas être abimé, altéré.»

Et de poursuivre qu’à travers ce message, «nous voulons témoigner de l’indispensable lien entre nos partis, bien sûr, mais surtout entre la France et le Maroc. Nous avons des liens culturels, économiques très puissants, qui s’expriment par la présence de nombreuses entreprises françaises au Maroc, de relations commerciales fortes.»

Eric Ciotti a également fait part de ce qu’il a appelé des «sujets extrêmement importants» où le Maroc joue «un rôle majeur» sur le continent africain et au Maghreb, notamment dans la régulation des flux migratoires. «Nous avons la nécessité de réinstaller sur ces sujets une politique de concertation, de coopération qui développe tous les éléments de ces questions migratoires, notamment l’accueil en France de ressortissants marocains qui ont une expérience, une expertise qui est faite sans concertation», a-t-il souligné.

Les deux parties, selon lui, ont discuté de ces questions dans un «esprit d’amitié». «Nous allons travailler ensemble pour améliorer les relations entre les deux pays, car il est insupportable de mesurer cette dégradation qui n’est bonne ni pour France ni pour le Maroc. Nous avons besoin, France et Union européenne, d’un lien puissant avec le Maroc», a déclaré le chef des Républicains.

Pour sa part, Rachida Dati a qualifié de «fraternelle et de bonne» cette rencontre avec le RNI. «Nous sommes là pour témoigner de cette fraternité» entre la France et le Maroc, a-t-elle dit.

Anis Birou, membre du bureau politique du RNI et ex ministre, a mis l’accent sur le partenariat entre LR et le RNI, indiquant que la rencontre a examiné plusieurs volets de la coopération entre les deux pays, ainsi que de la relation politique.

Ce jeudi, Eric Ciotti et la délégation l’accompagnant se rendront à Casablanca pour rencontrer dans la soirée des militants LR du Maroc. Vendredi, la délégation française sera reçue à Rabat par des dirigeants de l’Istiqlal, dont son secrétaire général, Nizar Baraka.