Des lords britanniques, en visite à Laâyoune, se disent «impressionnés» par le niveau de développement au Sahara marocain

Ce déplacement a permis de s’informer et de prendre connaissance de visu de la dynamique de développement socio-économique en cours dans la région, ont souligné les députés britanniques, à l’issue d’entretiens avec les élus locaux et le directeur du Centre régional d’investissement (CRI).

Dans une déclaration à la presse, Stuart Polak, qui visite pour la première fois la ville de Laâyoune, a noté que cette visite a permis aux membres de la délégation de s’informer de près du niveau de développement «impressionnant» dans les provinces du Sud.

Le député britannique a également souligné que cette visite a pour objectif de s’enquérir des opportunités d’investissement offertes par cette région, notamment dans les domaines des énergies et de l’agriculture.

Après avoir constaté de près la qualité des infrastructures, les opportunités d’investissement et les atouts économiques dont regorge la région, il a indiqué que cette visite «permettra aux députés britanniques de se faire une idée claire pour qu’ils puissent transmettre à leurs concitoyens la réalité du développement et le potentiel important dont jouit cette région».

Pour sa part, Alastair Colin Leckie Campbell a fait savoir que la délégation est «très impressionnée» par les projets d’envergure réalisés dans la région. «Cette région a un fort potentiel commercial, notamment en matière d’exportation et d’importation, puisqu’elle constitue un point d’entrée des produits provenant des différents pays du monde», a-t-il souligné.

Les membres de la délégation parlementaire britannique ont suivi des expositions et effectué des visites de terrain pour s’informer de près des potentialités de la région et des infrastructures dont elle dispose dans divers secteurs socio-économiques.

Dans ce cadre, ils ont tenu une rencontre avec le directeur du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra, marquée par la projection d’un film institutionnel et la présentation d’un exposé mettant l’accent sur les réalisations accomplies dans la région et les grands projets d’investissement programmés, notamment dans les secteurs portuaire, agricole, de la valorisation des ressources halieutiques, de l’industrialisation et des énergies renouvelables.

Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les efforts ayant permis de développer une base économique régionale solide et compétitive, axée sur des avantages concurrentiels favorables à l’émergence de nouveaux relais de croissance à forte valeur ajoutée.

Lors d’une rencontre avec le président du Conseil communal, Moulay Hamdi Ould Errachid, les lords britanniques ont suivi une présentation sur le programme de développement de la commune de Laâyoune couvrant les différents projets de développement inscrits dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI en 2015, et se sont informés du rôle de cette instance élue en matière de gestion de la chose locale.

De même, la délégation a tenu une réunion avec le président de la Commission régionale des droits de l’Homme, Taoufik Berdiji, durant laquelle l’accent a été mis sur l’action de cette commission portant sur la protection, la promotion et le respect des droits de l’Homme, en collaboration avec les organisations de la société civile, les institutions de l’Etat et les organes élus, en vue de promouvoir et de protéger les droits humains dans la région, conformément aux standards internationaux.

La délégation de la Chambre des lords du Royaume-Uni s’est aussi rendue au nouveau port phosphatier à Foum El Oued, où des explications lui ont été fournies sur ce complexe phosphatier.

Plus tôt dans la journée, la délégation a eu une rencontre avec le gouverneur, chargé de la coordination avec la Minurso, Hamid Barez. L’accent a été mis sur l’essor de développement que connaît la région dans différents domaines, les derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume et la pertinence du plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit autour de son Sahara, ainsi que la dynamique de l’ouverture de consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla.

La délégation parlementaire du Royaume-Uni comprend des membres du parti conservateur: Stuart Polak, James Arbuthnot, Alastair Colin Leckie Campbell et Eric Pickles.