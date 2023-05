L’American Jewish Committee salue l’excellence des relations entre les Etats-Unis et le Maroc

La délégation américaine, dont c’est la troisième visite de travail au Maroc depuis la signature des Accords d’Abraham en décembre 2020 entre les Etats-Unis, Israël et le Royaume, a été reçue successivement mardi 2 mai par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, Enaam Miyara, président de la Chambre des conseillers, et Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants.

Entre ces audiences, le chef de la délégation, Jason Isaacson, a accordé au 360 une déclaration dans laquelle il a rendu hommage au roi Mohammed VI pour son leadership.

«Le Comité juif américain est connu pour avoir une longue histoire de relations avec le Royaume du Maroc, notamment avec ses différents responsables gouvernementaux», a-t-il affirmé en réitérant le fort soutien que l’American Jewish Committee (AJC) accorde à la relation maroco-américaine.





Jason Isaacson a également indiqué que son groupement «travaille avec des membres de notre gouvernement et des partenaires de la société civile afin d’approfondir le partenariat stratégique avec le Maroc, mais aussi pour marquer l’histoire de la diversité et de la tolérance du Maroc».

Il s’est en outre félicité de la conclusion des Accords d’Abraham, une «relation normalisée» qui est tout à fait «à l’avantage du peuple marocain et de la stabilité et de la paix régionales». Et de rappeler que l’AJC a toujours milité pour «la compréhension inter-religieuse et la coopération religieuse pendant des décennies».

Le dirigeant américain a noté que sous la direction du roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, il est établi «une tolérance religieuse» car «la célébration de la diversité est imprégnée dans le tissu culturel du Maroc». «Nous apprécions cela», a-t-il conclu.

Il faut, par ailleurs, souligné que l’AJC appuie la marocanité du Sahara et vient de demander au gouvernement américain de renforcer son soutien au Maroc car la thèse séparatiste est «irréalisable».