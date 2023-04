Maroc-Sierra Leone: le futur pôle économique de Dakhla, un hub pour les économies de l’Afrique de l’Ouest, selon un politologue

«La région de Dakhla connaît une véritable dynamique dont profiteraient les économies des pays du sud du Royaume, et ce, dans le cadre d’un partenariat Sud-Sud», a déclaré l’expert en géopolitique Lahcen Aqartit en commentant le bilan de la 3ème commission de coopération mixte entre le Maroc et la Sierra Leone, tenue vendredi dernier à Dakhla sous la co-présidence de Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, et de son homologue de sierra-léonais, David J. Francis.

Treize accords bilatéraux liés à plusieurs domaines ont été signés à cette occasion. «En organisant cette 3ème session de la coopération maroco-sierra-léonaise à Dakhla, le Royaume montre que cette région connaît déjà un vrai essor économique.

Il s’agit aussi de renouveler son engagement pour élargir et promouvoir ce partenariat économique avec l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest», a expliqué le professeur universitaire, rappelant que le roi Mohammed VI avait lancé, le 8 février 2016, un vaste plan de développement socio-économique de la province de Dakhla pour un investissement de plusieurs milliards de dirhams.

Selon le politologue, «le Royaume vise à faire de Dakhla un hub économique majeur vers les pays de l’Afrique de l’Ouest». Dans ce sens, 8 méga-projets sont prévus, portant sur le port Dakhla Atlantique -qui vise à reproduire la réussite de Tanger Med-, la voie express Tiznit-Dakhla, les zones industrielles et logistiques, dont celle de Guergarat, ainsi que le port de plaisance. Il s’agit aussi du renforcement de la station de dessalement de l’eau de mer, de l’extension de l’aéroport et de l’édification d’un nouveau pôle urbain de Dakhla.

A propos des treize accords signés par Nasser Bourita et David J. Francis, Lahcen Aqartit a mis l’accent sur la disponibilité du Maroc pour partager son expertise avec la Sierra Leone, notamment en ce qui concerne l’agriculture, les engrais, l’investissement, l’eau, le tourisme et la formation universitaire. «Dakhla de 2023 va constituer un nouveau cap pour les relations Maroc-Sierra Leone», a affirmé le politoloque en se basant sur les propos tenus à cette occasion par les deux chefs de diplomatie.

Il faut rappeler que David J. Francis a réaffirmé, lors de son séjour au Maroc, «le soutien ferme» de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume. Dans un communiqué conjoint, la Sierra Leone a également salué la crédibilité et la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie en tant que seule base pour le règlement du dossier du Sahara.