La marocanité du Sahara au centre d’une rencontre entre Nizar Baraka et Eric Ciotti

Après le président du Rassemblement national des indépendants, Aziz Akhannouch, hier jeudi, c’était au tour du patron des Istiqlaliens de rencontrer, ce vendredi, le chef du parti Les Républicains (opposition française), avant que les deux hommes ne tiennent une séance de travail à laquelle ont participé, du côté français, trois membres de LR, dont Rachid Dati, tandis que du côté de l’Istiqlal, il y avait Rahal Rahali, membre du Comité exécutif du parti, et Othman Tarmounia, secrétaire général de la jeunesse istiqlalienne.

«J’exprime ma considération à Nizar Baraka, qui dirige un grand parti de l’indépendance et un grand département stratégique de l’eau. Le parti occupe une place majeure dans la coalition gouvernementale», a déclaré à la presse Eric Ciotti au terme de la rencontre. «La réunion d’aujourd’hui avait pour objectif de construire un partenariat commun», a-t-il ajouté.

Nizar Baraka a, quant à lui, indiqué que la cause nationale et la marocanité du Sahara ont été abordées à cette occasion par les deux parties. Il a ensuite mis en relief l’appartenance de l’Istiqlal et de LR au groupement des Partis populaires européens. «Nous avons examiné les moyens de renforcer nos relations bilatérales entre les partis et entre le Maroc et la France», a dit Nizar Baraka.

Rappelons par ailleurs que les deux hommes ont partagé jeudi à midi un déjeuner auquel ont été conviés des membres de la délégation française et certains membres de l’Istiqlal, dont Enaam Miyara, président de la Chambre des conseillers. Lors de ce déjeuner, Eric Ciotti a souligné que la souveraineté du Maroc sur son Sahara est «indiscutable ».