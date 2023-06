Une délégation du Groupe d’appui à l’initiative marocaine d’autonomie au sein du Congrès péruvien en visite à Laâyoune

Dans une déclaration à la presse, tenue à l’issue d’entretiens avec Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et gouverneur de la province de Laâyoune, et le président du Conseil communal de la ville Moulay Hamdi Ould Errachid, Carlos Ernesto Bustamante Donayre a indiqué que sa visite dans les provinces du Sud lui a permis de s’informer de près de la dynamique de développement socio-économique en cours, qui profite aux habitants de la région.

Il a également noté que cette visite a constitué une occasion pour sa délégation, composée de membres du Groupe d’amitié parlementaire Pérou-Maroc, de constater de visu le climat de sécurité et de stabilité régnant dans la région et de prendre connaissance des efforts déployés pour renforcer les infrastructures de base dans les domaines de la santé, de l’éducation et du sport.

Les populations des provinces du Sud jouissent des mêmes droits et devoirs que celles des autres régions du Royaume, dans le cadre de la liberté et de la démocratie, a-t-il poursuivi, rappelant par ailleurs qu’un groupe de travail parlementaire a été mis en place au sein du Congrès péruvien pour soutenir le plan d’autonomie proposé par le Maroc.

Un retour au niveau d’avant des relations bilatérales

Pour sa part, Maria del Carmen Alva Prieto, présidente de la Commission des affaires extérieures au Congrès péruvien, a exprimé son rejet de la décision de l’ex-président du Pérou, Pedro Castillo, qui a décidé de reconnaître l’entité fantoche.

«Nous sommes contre cette position politique prise lors du mandat de l’ancien président et nous menons des discussions avec le ministère péruvien des Affaires étrangères et le nouveau gouvernement pour changer cette décision et retirer la reconnaissance de la «république fantôme» pour un retour au niveau d’avant des relations bilatérales avec le Maroc», a-t-elle relevé.

De même, la députée a noté que cette visite a permis aux membres de la délégation de se faire une idée claire pour qu’ils puissent mettre en exergue le plan d’autonomie dans les provinces du Sud au Pérou.

Après avoir exprimé sa gratitude pour l’invitation du Parlement marocain, Mme Alva Prieto a fait savoir qu’un groupe de travail a été mis en place au sein du Groupe d’amitié parlementaire Pérou-Maroc en vue de rédiger un rapport détaillé sur la situation réelle dans les provinces du Sud.

Visite des projets de développement

Dans ce cadre, les membres de la délégation péruvienne ont tenu une rencontre avec le président du Conseil communal. Ils ont ainsi suivi une présentation sur le programme de développement de la commune de Laâyoune couvrant les différents projets de développement inscrits dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par le Roi Mohammed VI en 2015, et se sont informés du rôle de cette instance élue en matière de gestion de la chose locale.

La délégation parlementaire péruvienne s’est ensuite rendue sur les chantiers d’envergure pour prendre connaissance de la qualité des infrastructures sportives et socio-économiques s’inscrivant dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud.

Plus tôt dans la journée, la délégation a été reçue par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, en présence de l’ambassadeur du Maroc au Pérou, Amin Chaoudri. Au cours de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’essor que connaît la région dans différents domaines, les derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume et la pertinence du plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement du conflit autour du Sahara marocain.

Série d’entretiens avec les responsables marocains

Actuellement en visite de travail au Maroc, la délégation d’élus péruviens s’est entretenue, précédemment à Rabat, avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le président du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid.

La délégation du Groupe d’amitié parlementaire Pérou-Maroc comprend le président de la Commission du renseignement, José Ernesto Cueto, la présidente de la Commission de l’économie, de la finance, des banques et de l’intelligence financière, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, et la présidente des Commissions chargées des enquêtes et des études juridiques, Yessica Rosselli Amuruz Dulanto.