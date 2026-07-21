Politique

Sahara: le Ghana réaffirme son soutien au plan marocain d’autonomie

Les drapeaux du Maroc et du Ghana.

Les drapeaux du Maroc et du Ghana.

Le Ghana considère le plan d’autonomie comme la seule base réaliste et durable pour un règlement mutuellement acceptable de la question du Sahara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 20h52

Cette position a été exprimée dans le Communiqué conjoint sanctionnant les entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, ce mardi à Accra.

Le Ghana s’est également félicité de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui exprime le soutien total au Secrétaire général et à son Envoyé personnel pour faciliter et mener les négociations sur la base de la proposition d’autonomie du Maroc, en vue de parvenir à un règlement juste, durable et mutuellement acceptable du différend, conformément à la Charte des Nations Unies.

Lire aussi : Le «Momentum» Maroc: ce que l’appui du Ghana à la marocanité du Sahara va changer en Afrique

Cette position du Ghana, telle que réaffirmée par son chef de diplomatie, s’inscrit dans la continuité de la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, effectue, ce mardi, une visite de travail au Ghana, où il co-préside avec son homologue ghanéen la 2e session de la Commission mixte de coopération.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 20h52
#Ghana#Sahara#Plan d'autonomie

LEs contenus liés

Politique

Sahara: depuis le Ghana, Jacob Zuma réitère son soutien au Plan marocain d’autonomie

Politique

Sahara: le Ghana confirme son soutien au plan d’autonomie comme «la seule base réaliste et durable» pour une solution au conflit

Politique

Sahara marocain: le Ghana, une puissance de l’Afrique de l’Ouest, renforce la diplomatie marocaine en 2025

Politique

Le «Momentum» Maroc: ce que l’appui du Ghana à la marocanité du Sahara va changer en Afrique

Articles les plus lus

1
Les dessous d’une imposture: les «fuites» du tandem Hijaouy-Jerando mettent à nu la fabrique des fake-news sur le Maroc
2
Sa famille exige vérité et justice: la mort de Abderrahim Fakir, lors de son interpellation par la police italienne, fait encore scandale
3
Visas Schengen: BLS International déploie un nouveau système pour mettre fin au chaos des rendez-vous
4
L’entrée de Fouzi Lekjaa au sein du PAM se confirme
5
L’Algérie capitule devant Sánchez et déroule le tapis rouge
6
L’Algérie va-t-elle sacrifier les Touaregs du Mali sur l’autel du gazoduc transsaharien?
7
De zone sauvage à espace balnéaire modèle: comment la plage Tamaris 3 a fait peau neuve
8
Une «collaboration renforcée» entre Rabat et Paris: Gérald Darmanin remercie le Maroc après l’arrestation de 16 suspects
Revues de presse

Voir plus