Politique

Sahara: le Bénin réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

La porte d’entrée de Laâyoune - Yassine Benkirane.

La porte d’entrée de Laâyoune.

Le Bénin a réitéré, mardi, sa position constante de soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur tout son territoire, y compris la région du Sahara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 14h50

Le Bénin a réaffirmé son soutien à l’initiative du Plan d’autonomie présenté par le Maroc comme seule solution crédible et réaliste à la résolution de ce différend.

Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint sanctionnant les travaux de la septième session de la Commission mixte de coopération maroco-béninoise, tenue à Cotonou et co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères chargée de l’Intégration des Afrodescendants, Corinne Amori Brunet.

Lire aussi : Sahara marocain: le plan d’autonomie, référence onusienne et choix africain assumé

À cette occasion, la ministre béninoise s’est félicitée de l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité, qui consacre le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend.

Elle a enfin fait part de son intention d’effectuer, très prochainement, une mission à Dakhla afin de constater, notamment, l’essor économique et social que connaît la région et d’explorer les opportunités de nouer des partenariats sur place.

Par Le360 (avec MAP)
Le 21/07/2026 à 14h50
#Sahara#Bénin#Plan d'autonomie#Nasser Bourita

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