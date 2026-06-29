Sahara: la Guinée-Bissau réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la Guinée-Bissau, Fatumata Jau et son homologue marocain Nasser Bourita (Y.Mannan/Le360).

En visite de travail au Maroc, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés de la République de Guinée-Bissau, Fatumata Jau, a réaffirmé, ce lundi 29 juin à Rabat, le soutien constant de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie, tout en saluant la vision du roi Mohammed VI en faveur de l’intégration du continent africain, notamment à travers les grands projets structurants portés par le Royaume.

À l’issue de ses entretiens avec son homologue marocain, Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie bissau-guinéenne a réitéré l’appui de son pays au plan d’autonomie présenté par le Maroc, qu’elle a qualifié de «seule solution crédible et réaliste» pour parvenir à un règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain.

Fatumata Jau s’est également félicitée de l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2797, estimant que celle-ci conforte l’initiative marocaine d’autonomie comme cadre de référence en vue d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable.

De son côté, Nasser Bourita a réaffirmé le soutien du Royaume aux efforts visant à consolider la stabilité institutionnelle en Guinée-Bissau. Il a indiqué que le Maroc suivait «avec beaucoup d’intérêt et de satisfaction» la mise en œuvre de la feuille de route convenue en faveur d’un retour durable au cadre institutionnel et constitutionnel du pays.

Le ministre a, par ailleurs, mis en avant l’excellence des relations bilatérales entre Rabat et Bissau, annonçant l’organisation, en septembre prochain, d’une semaine de promotion économique de la Guinée-Bissau au Maroc. Cette initiative vise à permettre aux opérateurs économiques bissau-guinéens de présenter au secteur privé marocain les potentialités de leur pays ainsi que les opportunités d’investissement offertes dans plusieurs secteurs stratégiques.

Sur le plan diplomatique, Nasser Bourita a également annoncé le soutien du Royaume à la candidature de la Guinée-Bissau au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2028-2029.

«Le Maroc accompagnera cette candidature afin de permettre à la Guinée-Bissau de représenter le continent africain au sein du Conseil de sécurité», a déclaré le ministre, qui a salué une nouvelle fois la position «constante et de principe» de Bissau en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume. Il a rappelé que cet engagement s’était notamment traduit par l’ouverture d’un consulat général de la Guinée-Bissau à Dakhla.

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Pour sa part, Fatumata Jau a qualifié le Maroc de «partenaire stratégique», dont les réalisations constituent, selon elle, une source d’inspiration pour la transformation économique de son pays.

«L’Afrique doit avoir confiance en elle-même et apporter des solutions africaines aux défis africains», a-t-elle affirmé, avant de saluer la vision portée par le roi Mohammed VI en faveur de l’intégration continentale. Elle a cité, à cet égard, le Processus des États africains atlantiques (PEAA), le projet de gazoduc Afrique-Atlantique ainsi que l’Initiative royale visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, autant de projets qu’elle a présentés comme des leviers majeurs de coopération, d’intégration régionale et de développement partagé.