Politique

Le Burundi réitère son soutien constant et indéfectible à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

La ville de Laâyoune.

La République du Burundi a réitéré, vendredi, son soutien constant et indéfectible en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/06/2026 à 12h57

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et de la Coopération au développement de la République du Burundi, Édouard Bizimana, avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita.

Le Chef de la diplomatie burundaise, en visite de travail dans le Royaume, a également réaffirmé le soutien au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional, tout en exprimant le plein soutien aux efforts du Secrétaire Général et de son Envoyé Personnel pour faciliter et mener des négociations fondées sur le Plan d’autonomie.

Dans la même lignée, la République du Burundi a noté avec grande satisfaction l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de Sécurité, qui consacre le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme la base d’un règlement juste, durable et mutuellement acceptable de ce différend.

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/06/2026 à 12h57
#Burundi#Sahara#Nasser Bourita

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