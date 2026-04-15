Politique

Sahara marocain: le plan d’autonomie, référence onusienne et choix africain assumé

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, au ministère des Affaires étrangères, à Rabat, le 14 avril 2026. (Y.Mannan/Le360)

Revue de presseDevenu une référence onusienne pour la résolution définitive du différend régional sur le Sahara, le plan d’autonomie marocain ne cesse de voir son crédit s’élargir sur la scène internationale. Après une série de soutiens marquants la semaine dernière, notamment le retrait par le Mali de sa reconnaissance de la pseudo «RASD», le Gabon et Sao Tomé-et-Principe ont à leur tour réaffirmé leur position constante en faveur de la marocanité du Sahara, saluant le plan d’autonomie comme l’unique solution crédible à ce conflit régional. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 15/04/2026 à 18h29

Le plan d’autonomie du Sahara continue de susciter un élargissement progressif de sa reconnaissance internationale. La résolution n°2797 du conseil de sécurité des Nations unies, qui le qualifie de solution la plus appropriée pour parvenir à un règlement définitif de cette question, en constitue l’expression la plus éclatante.

Dans le prolongement de la dynamique de soutien enregistrée la semaine dernière, illustrée notamment par le retrait par le Mali de sa reconnaissance du Polisario, le Gabon et Sao Tomé-et-Principe ont renouvelé, le mardi 14 avril, leur position de principe en faveur de la marocanité du Sahara. Ils ont ainsi réaffirmé leur adhésion pleine et entière au plan d’autonomie proposé sous souveraineté marocaine, qu’ils considèrent comme l’unique issue à ce conflit régional, rapporte Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 16 avril.

C’est la ministre d’État des Affaires étrangères, de la coopération et des communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, qui a exprimé cette position à l’occasion d’un entretien avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères. Elle a réitéré l’attachement de son pays à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris les provinces du Sud. La cheffe de la diplomatie santoméenne a également salué l’adoption historique par le conseil de sécurité de la résolution n° 2797, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie comme une base réaliste, crédible et durable pour parvenir à une solution à ce différend.

Le même jour, le Gabon a réaffirmé son soutien à la marocanité du Sahara, en se félicitant lui aussi de l’adoption historique de la résolution n° 2797. La ministre des Affaires étrangères, de la coopération, chargée de l’intégration et de la diaspora de la République gabonaise, Marie-Edith Tassyla-Ye-Doumbeneny, a, lors d’une rencontre à Rabat avec Nasser Bourita, renouvelé l’appui total de son pays au plan d’autonomie marocain, présenté comme la seule et unique solution crédible et réaliste à ce différend régional.

Elle a souligné que l’ouverture par le Gabon d’un consulat général à Laâyoune en 2020 —s’inscrivant dans le contexte dynamique de la reconnaissance internationale du plan d’autonomie— constitue une preuve tangible de la solidité du partenariat stratégique unissant les deux pays frères au plus haut niveau.

Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a mis l’accent sur la préservation des relations marocco-gabonaises, fondées sur une coopération fructueuse, la solidarité et le respect mutuel. Il a indiqué avoir abordé avec son homologue gabonaise la préparation de la commission mixte, considérée comme un mécanisme essentiel de l’action bilatérale. S’agissant des relations avec la République de Sao Tomé-et-Principe, Nasser Bourita a souligné que les deux pays sont déterminés à consolider leur coopération économique.

Par Hassan Benadad
Le 15/04/2026 à 18h29
#Sahara#Gabon#Sao Tomé-et-Principe

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