Diplomatie économique: le Maroc et Sao Tomé-et-Principe dressent le bilan de leur coopération

«Nous avons examiné aujourd’hui l’état d’avancement de la feuille de route de notre coopération 2025-26. Nous nous sommes arrêtés sur ce qui a été réalisé et sur ce qui n’a pas été appliqué, ainsi que sur les raisons de cette non-mise en œuvre», a déclaré ce mardi 14 avril à Rabat le chef de la diplomatie marocaine au terme de ses entretiens avec Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, son homologue santoméenne en visite officielle au Maroc.

Nasser Bourita a indiqué que les deux parties ont acté la création d’une commission mixte de suivi. Cette instance, dont la réunion est prévue l’année prochaine, aura pour mission d’établir un diagnostic de la coopération bilatérale et de redynamiser les projets dont l’exécution ne progresse pas au rythme attendu. «Outre la tenue de la commission mixte à Laâyoune l’année prochaine, nous avons décidé de placer la coopération économique au cœur de nos priorités», a t-il indiqué.

La ministre de Sao Tomé-et-Principe s’entretiendra, mercredi 15 avril, avec des opérateurs économiques marocains représentant divers secteurs d’activité. «Nous capitaliserons sur les résultats de la Semaine Économique de Sao Tomé qui s’est tenue en mai dernier», a indiqué Nasser Bourita. Ce dernier n’a pas manqué de remercier la ministre pour le soutien de son pays à la marocanité du Sahara ainsi que pour son appui aux candidatures du Maroc au sein de l’Union Africaine et des Nations unies: «La République de Sao Tomé-et-Principe a toujours été un soutien indéfectible du Maroc dans toutes les instances régionales et internationales».

Ilza Maria dos Santos Amado Vaz a mis en relief la portée stratégique du Processus des États Africains Atlantiques, moteur essentiel de paix, de stabilité et de prospérité pour la région. En écho à cette vision, Nasser Bourita a rappelé que Sao Tomé incarne pleinement l’Afrique Atlantique, précisant que son implication est fondamentale pour la réussite de l’Initiative Royale pour l’Atlantique, qui vise à transformer cet espace en un corridor de connexion et de développement économique pour tout le continent.

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À titre de rappel, la République de Sao Tomé-et-Principe a réaffirmé, ce mardi à Rabat, sa position immuable en faveur de la marocanité du Sahara et son soutien au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, considéré comme la seule et unique solution à ce différend régional. La ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a ainsi renouvelé l’engagement ferme de son pays envers l’intégrité territoriale du Maroc sur l’intégralité de son territoire, englobant de fait la région du Sahara.