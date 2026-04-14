Sahara. La seule solution crédible et réaliste: la République de Sao Tomé-et-Principe réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz. (Y.Mannan/Le360)

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a réitéré la position ferme et constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

#Sahara_marocain : La République démocratique de São Tomé et Príncipe a réitéré sa position ferme et constante en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara pic.twitter.com/l7aJnQ0CIC — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 14, 2026

À cette occasion, la cheffe de la diplomatie santoméenne a réaffirmé le plein soutien de Sao Tomé-et-Principe au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

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Elle a également salué l’adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à cette question.

🇲🇦🇸🇹M. Nasser Bourita s'est entretenu, ce jour à Rabat, avec la Ministre d’État des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Communautés de la République démocratique de São Tomé et Príncipe, Mme Ilza Maria Dos Santos Amado Vaz pic.twitter.com/CiIr28Vd7x — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) April 14, 2026

La cheffe de la diplomatie santoméenne s’est également félicitée des avancées significatives réalisées par le Royaume du Maroc dans le développement socio-économique des provinces du Sud à travers le Nouveau modèle de développement, qui favorise la stabilité, la sécurité et l’intégration régionale.

La position de Sao Tomé-et-Principe, telle que réaffirmée par Mme Amado Vaz, s’inscrit dans le cadre du consensus international croissant grâce à la dynamique internationale impulsée par le roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.