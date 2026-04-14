Politique

Sahara. La seule solution crédible et réaliste: la République de Sao Tomé-et-Principe réitère son soutien au plan marocain d’autonomie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz. (Y.Mannan/Le360)

La République de Sao Tomé-et-Principe a réitéré, mardi, sa position constante de soutien à la marocanité du Sahara et d’appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine comme unique solution à ce différend régional.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/04/2026 à 11h44

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre d’État des Affaires étrangères, de la Coopération et des Communautés de Sao Tomé-et-Principe, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, a réitéré la position ferme et constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

À cette occasion, la cheffe de la diplomatie santoméenne a réaffirmé le plein soutien de Sao Tomé-et-Principe au plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc, comme la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend régional.

Lire aussi : Sahara: le Costa Rica considère l’autonomie comme la base la plus réaliste et entend agir en conséquence

Elle a également salué l’adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à cette question.

La cheffe de la diplomatie santoméenne s’est également félicitée des avancées significatives réalisées par le Royaume du Maroc dans le développement socio-économique des provinces du Sud à travers le Nouveau modèle de développement, qui favorise la stabilité, la sécurité et l’intégration régionale.

La position de Sao Tomé-et-Principe, telle que réaffirmée par Mme Amado Vaz, s’inscrit dans le cadre du consensus international croissant grâce à la dynamique internationale impulsée par le roi Mohammed VI en faveur du plan d’autonomie et de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/04/2026 à 11h44
#Sahara#Sao Tomé-et-Principe#Nasser Bourita

LEs contenus liés

Politique

Sahara: une offensive diplomatique qui redessine les équilibres africains

Politique

Visite à Bamako du ministre marocain des Affaires étrangères: Sahara, bourses universitaires, visa... Les principales annonces

Politique

Sahara marocain: la république du Mali retire sa reconnaissance de la pseudo «rasd»

Politique

Sahara marocain: le Kenya réitère son soutien à l’autonomie sous souveraineté marocaine

Articles les plus lus

1
Sur ordre du Roi, le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI
2
Archéologie. Pourquoi la carrière casablancaise Thomas I n’a pas encore livré tous ses secrets
3
Corniche de Casablanca: début de l’opération coup de poing contre des établissements emblématiques construits illégalement
4
Cyberattaque contre la CNOPS: le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, évoque «un agenda politique»
5
Oum Er-Rbia: voyage au cœur d’un fleuve clé qui alimente 10 millions de Marocains et 50% de l’hydroélectricité
6
Notre image
7
Le Cabestan, le restaurant qui a traversé 100 ans d’histoire de Casablanca
8
Royal Air Maroc reçoit un Boeing 787-8 Dreamliner et bat un nouveau record de flotte
Revues de presse

Voir plus