Politique

Sahara: le Costa Rica considère l’autonomie comme la base la plus réaliste et entend agir en conséquence

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures et du Culte de la République du Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures et du Culte de la République du Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

Le Costa Rica exprime son soutien à l’initiative d’autonomie «la base la plus appropriée, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique» et entend «agir sur la base de cette position, aux niveaux politique, diplomatique, économique et consulaire».

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/03/2026 à 12h38

La République du Costa Rica a considéré, vendredi, que l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc constitue «la base la plus appropriée, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique», affirmant qu’une «autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être la solution la plus réalisable pour le règlement» du différend régional autour du Sahara marocain.

Cette position a été consignée dans la Déclaration conjointe, signée à Rabat, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures et du Culte de la République du Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en visite de travail dans le Royaume.

Le Costa Rica a souligné, à cet égard, son intention «d’agir sur la base de cette position, aux niveaux politique, diplomatique, économique et consulaire».

Lire aussi : Sahara: les États-Unis annoncent une réforme de la MINURSO, voici pourquoi

En outre, la République du Costa Rica, qui s’est félicitée de l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies, a souligné qu’elle «reconnaît l’importance que le Royaume du Maroc accorde à la question du Sahara», indiquant suivre «de près la dynamique positive actuelle sur ce dossier sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

Dans cette même Déclaration conjointe, les deux ministres ont réitéré leur appui à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, ainsi qu’aux efforts qu’il déploie en vue de faire avancer le processus politique vers une issue définitive à ce différend régional.

Par Le360 (avec MAP)
Le 27/03/2026 à 12h38
#Costa Rica#Sahara#Polisario

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