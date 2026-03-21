Christopher Ross, l’homme que le Sahara a défait

Il y a des hommes que les causes grandissent. D’autres rapetissent à la mesure de l’histoire qu’ils n’ont pas su écrire. Le Sahara occidental fut son heure de lumière; il est devenu sa tombe fixe. Christopher Ross avait rêvé d’y trouver son couronnement. Il y a trouvé sa défaite. Depuis sa «démission» en 2017 à cause de l’affaire du Sahara, il a cessé d’exister politiquement. Mis au placard par Washington, l’ex-diplomate est devenu acariâtre. Chacune de ses interventions dans la presse américaine et algérienne donne le sentiment d’un homme qui ressasse une blessure. Ce n’est plus tout à fait de la médiation rétrospective. Cela ressemble à une rancune qui a pris la forme d’un langage diplomatique.

Ross est un pur produit du vieux Foreign Service américain: homme de couloirs, de formules pesées, de dossiers portés de capitale en capitale jusqu’à ce que le visage se confonde avec la fonction. Le Département d’État l’a conduit d’Alger (1988 à 1991) à Damas (1991 à 1998), puis au bureau du contre-terrorisme en 1998, avant de le maintenir, dans les années suivantes, sur les terrains moyen-orientaux. En janvier 2009, l’ONU lui offre enfin ce qui devait tenir lieu d’apothéose: la mission de l’Envoyé personnel pour le Sahara occidental. Il avait derrière lui plus de vingt ans de diplomatie américaine. Il entrait dans ce dossier comme on monte une dernière marche, persuadé que l’expérience tiendrait lieu d’autorité et que l’autorité finirait par produire l’Histoire.

C’est là le premier trait de son portrait: il découvre vite que ce conflit ne pardonne rien aux intermédiaires qui donnent le sentiment de vouloir influencer l’arbitrage. Chez lui, cette familiarité avec l’Algérie et le Polisario ont vite nourri un soupçon structurel: celui d’un médiateur partial qui défend bec et ongles la cause séparatiste. Dès les premières années de sa mission, plusieurs rounds qu’il organise n’aboutissent à rien; lui-même constate en 2012 que sa mission a tourné court. Au lieu d’une neutralité respectable, l’Envoyé spécial montre un alignement parfait avec les thèses algériennes. Il est même surpris en flagrant délit de duplicité, entretenant des contacts discrets avec des membres du Polisario et certaines ONG sahraouies, au point de se muer en véritable valise diplomatique pour l’acheminement de courriers confidentiels du Polisario vers Washington. Le comble pour un émissaire de l’ONU!

2012: Rabat retire la chaise sous l’émissaire

En mai de cette année-là, le Royaume annonce officiellement qu’il retire sa confiance à Christopher Ross, qu’il accuse d’avoir donné une orientation «biaisée» et «déséquilibrée» à sa mission, ouvrant une crise rare, presque humiliante pour un médiateur censé vivre de l’acceptation minimale des parties. Le Congrès américain constatera ensuite que cette décision menaçait directement la viabilité de sa tenure. Dans le langage diplomatique, c’est déjà une disgrâce. Dans la réalité politique, c’est pire: un envoyé qu’une partie centrale ne veut plus voir agir n’est plus un envoyé, mais une gêne internationale. L’épisode fut d’autant plus cruel qu’il fallut l’intervention personnelle de Ban Ki-moon auprès du roi Mohammed VI pour remettre l’émissaire en selle, sans faste et sous contrôle.

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Le Maroc l’a publiquement contesté, puis contraint à revenir sous parrainage, comme un fonctionnaire rappelé au devoir plus qu’un médiateur réinvesti d’autorité. Une telle scène ne s’efface pas. Elle travaille un homme en silence. Elle altère la manière dont il lit ensuite chaque obstacle, chaque refus, chaque inflexion du dossier. Tout se passe comme si Ross, à partir de là, n’avait plus vu dans Rabat un acteur parmi d’autres, mais le lieu précis de son humiliation. Le Royaume devenait, dans la dramaturgie intime de sa carrière, celui qui avait brisé l’illusion de son magistère.

Mais Ross récidive. Il appuie, un an plus tard en 2013, une proposition du Polisario sur l’élargissement du suivi onusien sur les droits de l’Homme, comme si la MINURSO pouvait prétendre éluder la question dans les camps des séparatistes où règnent la terreur et le despotisme, et en Algérie qui n’est pas réputée pour être un modèle de démocratie et de liberté, loin de là. Son objectif: affaiblir le Maroc par ces suspicions infondées, et le faire plier sur le Sahara. Déplacer le centre de gravité du dossier, non vers une issue politique pragmatique, mais vers une mise en accusation rampante de l’intégrité marocaine.

Le problème n’est pas seulement qu’il fut contesté. C’est qu’il le fut toujours sur le même terrain: celui d’une neutralité jugée défaillante. Son profil public s’est peu à peu confondu avec cette accusation. Ses positions et ses relais ont nourri durablement l’idée d’un tropisme constant.

Huit ans d’activité et huit ans de stérilité

Il multiplia les rounds, les tournées, les navettes. Les textes officiels et les synthèses parlementaires américaines restent d’une constance monotone: aucune percée tangible. Reuters, en mars 2017, résume la situation avec une sécheresse parfaite: «après huit ans d’efforts, Christopher Ross n’a pas réussi à ramener les parties à la négociation». Le Congrès américain, de son côté, soulignait déjà que plusieurs rounds organisés par Ross n’avaient livré «aucune avancée». L’Union africaine relevait elle aussi des séries d’entretiens informels «sans progrès». À ce niveau de carrière, l’absence de résultat ne se lit plus comme un accident; elle devient un bilan.

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Sa démission, annoncée en 2017, porte donc l’allure des sorties qui ne trompent personne. Reuters rapportait qu’il avait offert sa démission après avoir été incapable de faire reprendre les négociations. Formellement, le communiqué onusien de 2017 le remercie pour son engagement. C’est le cérémonial habituel: une formule de gratitude posée sur un champ d’impuissance. Ross est donc parti par la petite porte, sans laisser un héritage diplomatique, sans cadre durable, sans avancée dont son nom resterait la charnière. Son magistère saharien s’achève comme s’achèvent les médiations ratées: par le silence poli des institutions et le bruit persistant des rancunes.

En 2016 encore, Ban Ki-moon demandait à Ross de reprendre sa «shuttle diplomacy» (diplomatie de la navette) pour tenter de recréer les conditions d’un dialogue. La formule sonne bien; elle ne change rien. On renvoie l’émissaire sur les routes quand on n’a plus de levier. C’est le privilège triste des dossiers gelés: ils occupent les hommes jusqu’à les user, puis les congédient sans conclusion. Dans la tête de Ross, sa mission a été contrariée par le Maroc, et il ne l’oubliera jamais. Le Royaume n’a pas seulement résisté à sa méthode, il lui a imposé l’image durable d’un envoyé contesté, presque rappelé à sa propre impuissance.

Sa vie après l’ONU: quand une défaite devient une fixation

Christopher Ross, une fois sorti de l’ONU, n’a pas choisi la réserve des anciens médiateurs. Il a continué à parler, à écrire, à intervenir sur le Sahara. Et plus Washington s’est rapproché du plan marocain, plus sa parole s’est durcie. En décembre 2020, après la proclamation de Donald Trump reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara, Ross dénonce une décision «dangereuse» qui menace les relations américaines avec l’Algérie. Depuis lors, le fossé s’est encore creusé. Dans un texte de novembre 2025, il écrit que la résolution 2797 du Conseil de sécurité est «un retour en arrière» parce qu’elle épouse trop clairement la logique américaine issue de 2020. En mars 2026, il poursuit: les États-Unis, dit-il, ne sont plus perçus comme un «honest broker» (intermédiaire impartial), parce qu’ils favorisent la proposition marocaine. Tout se passe comme si l’ancien médiateur avait décidé de consacrer sa seconde vie publique à contester l’évolution diplomatique qui entérine précisément l’échec de sa propre ligne.

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C’est ici que le portrait vire au vitriol, parce que les faits dessinent une figure morale particulière: celle d’un homme qui n’a jamais accepté d’avoir perdu la main. Ross ressemble désormais à un ex-arbitre qui commente le match en contestant le terrain, les règles et le score. Chaque avancée internationale en faveur du plan marocain semble raviver chez lui la nécessité de rappeler qu’un autre schéma était possible, qu’un autre langage aurait dû prévaloir, qu’une autre neutralité était exigible. Or cette insistance a quelque chose de moins en moins institutionnel et de plus en plus pathologique. Le Sahara, où il a laissé son crédit, est le lieu d’une revanche impossible.

Il y a plus mordant encore. Ross avait dirigé, en 1998, le Bureau du contre-terrorisme du Département d’État. Or le dossier saharien s’est de plus en plus chargé d’arguments sécuritaires. Les archives et études disponibles rappellent que le Polisario est né dans la lutte armée et que le conflit a longtemps relevé de la guérilla; des documents déclassifiés américains mentionnent des attaques de commandos contre des chalutiers et intérêts espagnols. La France a vécu des heures sombres avec la prise de dix-sept otages français à Tindouf à la fin des années soixante-dix. Plus récemment, la CIA a accusé l’Iran et le Hezbollah de soutenir le Polisario. Sur ces terrains de violence historique ou de liens avec le terrorisme, Ross n’a jamais donné le sentiment, publiquement, de faire peser sur le Polisario la même sévérité qu’il réservait aux évolutions diplomatiques favorables au Maroc. Ses interventions ultérieures frappent par leur indulgence envers le Polisario.

Autrefois silhouette respectable de la diplomatie américaine, l’homme n’apparaît plus que comme rivé à un contentieux dont il ne s’est jamais remis. Et si sa prose conserve l’assurance des vieux serviteurs de l’État, elle porte surtout, désormais, cette note sèche des carrières qui se savent sans lendemain et qui continuent de parler comme on règle ses comptes.