Sahara. «La solution la plus réalisable»: la République tchèque appuie le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, Petr Macinka.

Cette position a été exprimée dans la Déclaration conjointe signée à Rabat, à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères tchèque, Petr Macinka, en visite pour la première fois au Royaume.

La Déclaration conjointe précise que l’ambassadeur de la République Tchèque au Maroc se rendra dans la région du Sahara afin de préparer des visites d’entrepreneurs tchèques et de soutenir des initiatives économiques conjointes.

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Elle souligne, par ailleurs, que l’ambassade de la République tchèque à Rabat va étendre désormais sa couverture consulaire au Sahara, à l’instar du reste du territoire du Royaume, agissant ainsi en conséquence avec la position de la République tchèque sur la question du Sahara marocain aux niveaux diplomatique, économique et consulaire.

Se félicitant de l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations unies, la République tchèque «considère la proposition d’autonomie du Maroc de 2007 comme la base la plus appropriée, sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable et définitive», poursuit la Déclaration conjointe.

Les deux ministres ont, en outre, réaffirmé leur soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, ainsi qu’à ses efforts pour faire progresser le processus politique en vue de parvenir à une solution politique définitive à ce différend régional.