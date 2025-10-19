Politique

Une dynamique vertueuse: comment le Maroc impose son agenda sur le Sahara

La porte d’entrée de Laâyoune - Yassine Benkirane.

Porte d’entrée de Laâyoune - Yassine Benkirane.

Revue de presseLa semaine dernière a placé le Royaume sous les feux des projecteurs internationaux, marquée tant par l’exploit des Lionceaux en coupe du monde de football que par des avancées politiques majeures vers la résolution du conflit artificiel du Sahara, aussi bien à New York qu’à Moscou. Cet article, est une revue de presse, tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 19/10/2025 à 18h48

Au cours de la semaine écoulée, le nom du Maroc a été porté avec éclat sur la scène internationale. Cette séquence exceptionnelle a débuté par l’exploit historique des «Lionceaux» en Coupe du monde de football, et s’est poursuivie par une série d’étapes politiques capitales, augurant une résolution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Ces succès diplomatiques sont orchestrés avec maestria par une équipe chevronnée sur les orientations du Roi Mohammed VI, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce lundi 20 octobre.

Cette dynamique vertueuse a pris son essor avec les déclarations du Haut-conseiller du Président Trump pour le Moyen-Orient, Massad Boulos. Dans un entretien accordé à la presse, ce diplomate a clarifié la position américaine avec une parfaite clarté.

Il a non seulement réaffirmé le soutien incontestable de Washington au plan d’autonomie marocain, mais a également dévoilé plusieurs initiatives programmées pour l’avenir. Boulos a souligné que l’appui américain à la marocanité du Sahara ne relevait pas d’une simple posture politique éphémère, mais d’une conviction profonde et durable.

Cherchant une issue honorable au régime algérien, il s’est également référé au discours royal de la fête du Trône, dans lequel le souverain a appelé à un dialogue franc avec l’Algérie, notant l’existence d’une volonté algérienne d’apaisement.

Parallèlement à ces déclarations, le Royaume œuvrait à créer un événement similaire à Moscou, à l’occasion de la tenue de la commission mixte intergouvernementale russo-marocaine.

Au-delà de la signature de plusieurs accords renforçant leur partenariat stratégique, le ministre Nacer Bourita et son homologue russe ont affiché leurs convergences de vues sur de multiples questions.

À propos du Sahara, les deux parties ont estimé nécessaire «de ne pas interpréter la loi et les principes internationaux d’une manière qui entrave le progrès vers la résolution».

Une position ferme qui démontre l’engagement de Moscou à œuvrer pour une solution réaliste, dépassant les slogans stériles que scande à jet continu le régime militaire algérien. Le communiqué commun a confirmé cette thèse, indiquant qu’il était «temps de prendre en compte la dynamique internationale de ce dossier, grâce à l’élan donné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI».

Pour couronner cette semaine euphorique, l’avant-projet de résolution américain au Conseil de sécurité a introduit des nouveautés historiques, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Les États-Unis, en leur qualité de porte-plume, y appellent à adopter la proposition d’autonomie de 2007 comme «la base la plus crédible, fiable et réaliste» pour une solution politique définitive.

Ce draft préconise la reprise des négociations entre toutes les parties sur la base de cette initiative, unique et prometteuse, pour clore définitivement ce conflit, vieux d’un demi-siècle.

#Sahara#Maroc#Roi Mohammed VI

