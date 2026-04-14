Politique

Maroc-Gabon: une feuille de route pour hisser la coopération bilatérale à un nouveau palier

Marie Édith Tassyla Ye Doumbeneny, ministre des Affaires étrangères gabonaise et son homologue marocain Nasser Bourita. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/04/2026 à 18h44

VidéoLe Maroc et le Gabon ont exprimé leur volonté de porter leur coopération économique et technique à un niveau d’excellence, à l’image de la qualité de leurs relations politiques.

Cette orientation a été examinée mardi à Rabat par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et son homologue gabonaise, Marie Édith Tassyla Ye Doumbeneny, en visite de travail au Maroc.

«Aujourd’hui, au cours de notre réunion, nous avons naturellement réaffirmé l’engagement des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président, en faveur de la solidité de cette relation», a déclaré le ministre marocain au terme des entretiens, qualifiant cette relation de privilégiée et sans égale.

«Aujourd’hui, tout en préservant les acquis de nos relations, il est nécessaire de développer davantage cette relation dans d’autres domaines qui s’alignent sur les priorités fixées par Son Excellence le Président, notamment dans le cadre du Plan national de développement annoncé par le Gabon», a ajouté M. Bourita.

Ce plan, selon lui, structure désormais la coopération bilatérale dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les mines, l’agriculture, l’informatique, l’Intelligence artificielle, la santé, l’éducation, la pêche maritime, ainsi que d’autres secteurs prioritaires du programme de transformation.

Lire aussi : Gabon. Sahara marocain: une victoire diplomatique de Rabat saluée à Libreville

En outre, les deux parties ont examiné les préparatifs de la commission mixte de coopération, dont les travaux se tiendront dans quelques semaines.

Par ailleurs, le ministre marocain a indiqué avoir remercié le Gabon pour ses positions constantes sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc. «Le Gabon a toujours été un fervent soutien de la marocanité du Sahara et un défenseur solide de l’initiative d’autonomie dans le cadre de l’unité territoriale et de la souveraineté nationale du Royaume du Maroc», a-t-il rappelé.

De son côté, Marie Édith Tassyla Ye Doumbeneny a estimé que les deux pays œuvrent inlassablement au renforcement de leur partenariat stratégique ainsi qu’à la promotion de la coopération dans différents domaines.

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«Aujourd’hui, le ministre Bourita et moi avons réaffirmé notre volonté commune de poursuivre les partenariats stratégiques et de procéder à un examen approfondi de l’état de la coopération bilatérale entre nos deux pays», a-t-elle affirmé.

Lors de ces discussions, indique-t-on, la République gabonaise a réitéré son soutien à la marocanité du Sahara, saluant l’adoption historique de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies et réaffirmant son appui total au plan marocain d’autonomie, présenté comme la seule solution crédible et réaliste au différend régional autour du Sahara.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 14/04/2026 à 18h44
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