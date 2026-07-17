Mondial 2030: le Maroc, un modèle footballistique «couronné de succès» grâce à la vision royale, affirme Youssef Amrani

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, lors de son intervention ce jeudi 16 juin, à l'Atlantic Council à Washington.

«Le Maroc a su miser sur les jeunes talents, des infrastructures modernes, des centres de formation et des installations selon les standards internationaux, comme l’Académie Mohammed VI de football. Et les résultats sur le terrain montrent que ce modèle marche», a expliqué Amrani lors d’une conférence-débat organisée par le think tank américain Atlantic Council sous le thème «Passer le flambeau: construire l’héritage de la Coupe du monde».

Évoquant la co-organisation par le Royaume de la prochaine édition de la Coupe du monde en 2030, l’ambassadeur a souligné que cet événement sportif planétaire permettra au Maroc de montrer au monde entier ce qu’il a accompli et ce dont il est capable en tant que pays stable, partenaire de confiance et pont naturel entre l’Afrique et l’Europe.

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux États-Unis, lors de son intervention ce jeudi 16 juin, à l'Atlantic Council à Washington.

«On veut que 2030 soit une super Coupe du monde pour le Maroc, pour nos partenaires en Espagne et au Portugal, pour l’Afrique et l’Europe, et pour toute la communauté du football», a dit Amrani lors de cette rencontre, marquée par la participation notamment des ambassadeurs du Portugal et d’Espagne à Washington, ainsi que de l’international allemand et philanthrope Antonio Rüdiger, président de la fondation éponyme.

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«On est prêts à faire de 2030 un succès historique», a-t-il assuré devant les participants à cette conférence-débat organisée à l’initiative de l’Africa Center relevant de l’Atlantic Council.

Et d’ajouter que le Mondial 2030 représente aussi une occasion unique de mettre en avant le talent, l’innovation, la créativité et l’ambition africains.

«La Coupe du monde n’est pas seulement un événement sportif. C’est aussi un projet de développement national et un moteur économique», a fait valoir l’ambassadeur.

Pour le Maroc, a-t-il expliqué, les retombées attendues sont énormes pour nos jeunes, notre population et notre nation, avec une accélération prévue des investissements dans les infrastructures, les transports ainsi que d’autres secteurs et services publics.

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Abordant le parcours «très honorable» des Lions de l’Atlas au Mondial 2026, le diplomate marocain a souligné que la sélection nationale quitte cette compétition avec une grande fierté.

Au-delà des résultats, ce tournoi a permis au Maroc de découvrir de nouveaux talents, un nouveau style de jeu et un niveau extraordinaire de passion, d’engagement et d’esprit collectif, a enchaîné l’ambassadeur, faisant remarquer que la sélection nationale a offert au monde une belle image du Maroc.

«Cette équipe a incarné les valeurs qui définissent le Maroc moderne, à savoir l’ambition, la résilience, la discipline et l’unité. Elle a également illustré la vision à long terme de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui consiste à investir dans la jeunesse, le talent et le développement humain», a dit Amrani.

Il a, par ailleurs, tenu à féliciter les autorités américaines et mexicaines ainsi que les différentes villes hôtes, qui ont contribué à faire de ce tournoi un succès aussi extraordinaire.

«L’accueil chaleureux, le professionnalisme de l’organisation et la passion pour le foot dont tout le monde a fait preuve aux États-Unis resteront longtemps gravés dans nos mémoires», a-t-il conclu.

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Intervenant par visioconférence, Andrew Giuliani, directeur exécutif du Groupe de travail de la Maison Blanche pour la Coupe du monde 2026, a déclaré que le flambeau du Mondial sera passé dans quelques jours au Maroc, au Portugal et à l’Espagne dans un esprit d’amitié, avec confiance et vraiment avec beaucoup d’enthousiasme pour ce qui va suivre.

Ces trois pays, a-t-il dit, auront ainsi l’occasion de laisser leur empreinte sur la Coupe du monde, de la même manière que les États-Unis, le Mexique et le Canada l’ont fait lors de l’édition 2026.

De son côté, l’ambassadrice de l’Espagne à Washington, Ángeles Moreno Bau, a souligné que la co-organisation du Mondial 2030 offrira une grande opportunité pour son pays de raffermir davantage les relations et les échanges avec le Maroc et le Portugal à tous les niveaux, tout en se félicitant de l’excellence et de la qualité des liens entre les trois pays.

Pour sa part, l’ambassadeur du Portugal aux États-Unis, Francisco Duarte Lopes, a assuré que les trois pays co-organisateurs du Mondial 2030 sont fin prêts à accueillir la prochaine édition de cet événement planétaire, qui promet d’être un autre grand succès.