Mondial 2026: séance de travail entre Youssef Amrani et la Task Force FIFA de la Maison-Blanche

L’ambassadeur Youssef Amrani et le responsable de la Task Force FIFA de la Maison-Blanche Andrew Giuliani, lors de leur échange stratégique à Washington.

À Washington, l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a tenu une séance de travail capitale avec Andrew Giuliani, conseiller présidentiel et responsable de la Task Force FIFA de la Maison-Blanche, marquant une étape décisive dans les préparatifs de la Coupe du Monde 2026.

Cette rencontre de haut niveau a permis de traduire un fort intérêt de coopération mutuelle tout en réaffirmant la profondeur de l’amitié historique qui lie le Royaume du Maroc aux États-Unis.

L’Ambassadeur Youssef Amrani et le responsable de la Task Force FIFA de la Maison-Blanche lors de leur échange stratégique à Washington.

Mandaté par Donald Trump, Andrew Giuliani dirige l’organisation du plus grand rendez-vous sportif mondial, organisé conjointement avec le Mexique et le Canada. En tant que point focal de cette architecture complexe placée sous le leadership du président et du vice-président des États-Unis, il coordonne l’ensemble des dispositifs visant à assurer l’accueil de millions de supporters venus du monde entier, parmi lesquels les supporters des Lions de l’Atlas sont attendus en grand nombre et avec une ferveur particulière.

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Pour l’administration américaine, cet échange stratégique avec le Maroc constitue une priorité et un engagement fédérateur, d’autant que le Royaume occupe une place singulière sur l’échiquier diplomatique et sportif.

Premier pays à avoir reconnu l’indépendance des États-Unis, le Maroc se distingue aujourd’hui comme le futur pays hôte, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, de la Coupe du Monde 2030, prenant ainsi officiellement le relais de l’édition 2026.

À cet égard, le directeur exécutif de la Task Force s’est félicité des infrastructures réalisées au Maroc pour promouvoir le football à l’échelle internationale. Il a notamment précisé que le président de la FIFA lui avait personnellement exprimé son admiration pour la réussite du modèle marocain, propulsé par une Vision Royale audacieuse qui place le sport comme un levier de développement.

La rencontre a également été l’occasion pour M. Giuliani de souligner sa pleine disponibilité, ainsi que celle des autorités américaines, à collaborer étroitement avec le Maroc pour faire des éditions de 2026 et de 2030 deux succès majeurs. Cette volonté de bâtir des approches opérationnelles efficientes a été partagée par Simon Bland, directeur des Affaires internationales au Département américain de l’Intérieur, également présent lors des discussions.

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L’objectif est de coordonner les expertises afin que l’expérience de chaque nation bénéficie à l’autre, une nécessité d’autant plus marquée que l’édition 2026 suscite un engouement sans précédent. Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 5 millions de tickets déjà vendus et plus de 500 millions de demandes enregistrées depuis le lancement de la première phase de ventes par la FIFA en janvier 2026. Une explosion de la demande qui explique mécaniquement la montée des prix aux États-Unis.

De son côté, Youssef Amrani a souligné que cette échéance sportive mondiale témoigne de la vitalité d’une alliance durable entre les deux pays. Le diplomate a précisé que le Maroc, en accueillant le Mondial 2030, assure la relève de ses partenaires américains, alors que les deux nations marquent le 250ème anniversaire de leurs relations bilatérales

Le Maroc continue ainsi de construire une histoire commune avec son allié, où football et diplomatie se croisent durablement. Enfin, M. Amrani s’est félicité des contacts étroits déjà établis en matière de sécurité, le Royaume ayant été nommément désigné au plus haut niveau de l’État américain comme partenaire stratégique au sein du groupe de travail de la Maison-Blanche dédié à la FIFA.