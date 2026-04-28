Maroc-Etats-Unis. Youssef Amrani à Atlanta: une diplomatie sportive et économique en marche

Lors de la rencontre entre Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, le maire d'Atlanta Andre Dickens et les responsables locaux.

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, s’est entretenu, lundi à Atlanta, capitale de l’État de Géorgie, avec le maire de cette ville, Andre Dickens, et les responsables locaux du renforcement des liens et des échanges entre le Royaume et cette grande métropole dynamique du sud-américain.

La ville d’Atlanta s’apprête, en effet, à accueillir plusieurs rencontres de la Coupe du Monde 2026, dont le troisième match de l’équipe nationale du Maroc face à Haïti, prévu le 24 juin prochain lors de la phase de groupes.

À cette occasion, les autorités d’Atlanta ont tenu à souhaiter chaleureusement la bienvenue aux supporters marocains, assurant que toutes les dispositions seront prises pour leur offrir un accueil à la hauteur de l’amitié et la fraternité qui unissent le Maroc et les Etats-Unis, en général, et l’État de Géorgie, en particulier.

Lors de son entretien avec le maire d’Atlanta, Amrani s’est félicité de l’évolution remarquable des relations entre le Maroc et la Géorgie, qui ont franchi une nouvelle étape avec le lancement, en octobre 2025, d’une liaison aérienne directe entre Atlanta et Marrakech, opérée par Delta Airlines.

Pour l’ambassadeur, cette ligne directe insuffle un nouvel élan aux échanges touristiques et économiques et renforce l’attractivité du Royaume dans le sud des États-Unis.

Amrani a rappelé que cette dynamique positive s’est accélérée dans plusieurs secteurs depuis la signature de l’accord de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis en 2004. Depuis, la Géorgie s’est démarquée comme l’un des principaux États américains exportateurs vers le Royaume, avec un volume annuel dépassant 88 millions de dollars depuis 2010.

Lors de la rencontre entre Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, le maire d'Atlanta Andre Dickens et les responsables locaux.

Ces entretiens ont également permis de faire le point sur les acquis de la coopération bilatérale dans des secteurs clés tels que la technologie, l’industrie et l’agrobusiness. La présence de nombreuses entreprises géorgiennes au Maroc, ainsi que celle de compétences marocaines en Géorgie, témoigne de l’excellence des relations entre les deux parties, toutes deux résolues, selon l’ambassadeur, à franchir de nouveaux paliers.

Pour sa part, le maire d’Atlanta a exprimé sa fierté de voir les échanges s’intensifier, en particulier à la faveur de l’ouverture de la liaison Atlanta–Marrakech. Cette ligne contribuera, selon Dickens, à générer un flux important de voyageurs entre ces deux destinations.

Ayant récemment effectué une visite au Royaume, Dickens a salué les avancées enregistrées par le Maroc dans de nombreux domaines, réaffirmant que le Royaume demeure la porte d’entrée privilégiée vers l’Afrique.

Il a aussi réitéré que la ville d’Atlanta se réjouit d’accueillir les supporters marocains en juin prochain et mettra tout en œuvre pour que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions possibles.

S’inscrivant dans une démarche de suivi diplomatique et organisationnel en amont de la Coupe du Monde 2026, cette visite permet de renforcer la coordination avec les autorités locales de cet Etat, tout en offrant l’occasion d’explorer les moyens de donner un nouvel élan aux échanges entre le Royaume du Maroc et l’Etat de Géorgie.

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Entre accueil chaleureux des supporters marocains, lancement d’une liaison aérienne directe Atlanta-Marrakech et records d’échanges commerciaux, cette visite illustre comment le Mondial 2026 sert de tremplin à une relation bilatérale déjà solide, où sport, business et diplomatie s’entremêlent pour écrire une nouvelle page de l’amitié maroco-américaine.

La visite de Amrani vue par le média Global Atlanta

Pour Global Atlanta, un média en ligne spécialisé dans les relations internationales, des affaires et de la diplomatie, avec un focus particulier sur les échanges économiques et culturels entre le Sud des États-Unis et le reste du monde, cette rencontre avec les autorités locales dépasse le cadre conjoncturel. Elle s’inscrit dans une diplomatie active visant à transformer le Mondial en levier économique et culturel. «Le football est un outil qui rassemble les gens», a déclaré Amrani, soulignant que les retombées de l’événement (tourisme, investissements, échanges commerciaux) dureront bien au-delà des 90 minutes de jeu. Le média met en lumière l’inspection minutieuse du terrain du Mercedes-Benz Stadium par l’ambassadeur, symbole d’une préparation méticuleuse, mais aussi d’une volonté de capitaliser sur l’engouement pour promouvoir le Maroc comme destination et partenaire clé des États-Unis.

L'ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, à Atlanta.

Global Atlanta rappelle que la relation entre les deux pays, vieille de plus de deux siècles (le Maroc fut le premier État à reconnaître l’indépendance américaine en 1777), se renforce aujourd’hui autour d’enjeux contemporains. L’accord de libre-échange de 2004, la récente liaison aérienne Atlanta-Marrakech opérée par Delta Air Lines, ou encore les échanges commerciaux dépassant 88 millions de dollars annuels avec la Géorgie illustrent cette dynamique. Pour Amrani, cité par le média, «le Maroc est un pays ouvert», et Atlanta a tout à gagner à approfondir ces liens. Le journal souligne aussi les visites croisées entre responsables, comme celle du maire Andre Dickens à Marrakech en février, qui ont permis d’explorer des collaborations dans les secteurs de l’aérospatial, de l’agrobusiness ou des arts, via des institutions comme l’African Diaspora Art Museum of Atlanta (ADAMA).

Dans un contexte géopolitique marqué par les tensions au Sahel et les incertitudes économiques, Global Atlanta relaie le plaidoyer d’Amrani pour un rapprochement accru entre les États-Unis et l’Afrique, dont le Maroc se veut le «beachhead». «L’Afrique est l’avenir», a-t-il martelé, insistant sur les opportunités d’investissement et de stabilité que représente le continent. Le média note que cette vision s’incarne dans des projets concrets, comme la coorganisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal, présentée comme un symbole de «valeurs partagées» entre Europe et Afrique.