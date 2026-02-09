En visite au Mississippi, l’ambassadeur Youssef Amrani continue d’élargir le partenariat maroco-américain

Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis (deuxième de gauche) a effectué une visite de travail les 5 et 6 fevrier dans l'Etat du Mississipi.

En déplacement à Jackson et à Starkville aux États-Unis, l’ambassadeur Youssef Amrani a multiplié les rencontres de haut niveau avec des décideurs de l’État du Mississippi afin d’explorer de nouvelles pistes de coopération bilatérale. Cette visite s’inscrit dans la dynamique de consolidation du partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis, porté à la fois par les autorités fédérales et les États fédérés.

À Jackson, l’ambassadeur du Royaume s’est notamment entretenu avec le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, ainsi qu’avec le président de la Chambre des représentants de l’État, Jason White, en présence de responsables politiques, économiques et académiques. Les échanges ont porté sur les fondements politiques du partenariat maroco-américain et sur les perspectives de son élargissement à de nouveaux secteurs à forte valeur ajoutée.

De g;dr: Youssef Amrani, ambassadeur du Maroc aux Etats-unis et Tate Reeves, gouverneur de l'Etat du Mississippi.

Lors de ces réunions, Youssef Amrani a rappelé que les relations entre Rabat et Washington reposent sur une alliance historique solide, renforcée ces dernières années par des développements majeurs, dont la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara. Une évolution qui, selon lui, crée un climat favorable à l’approfondissement de la coopération économique et industrielle.

Dans cette optique, les discussions ont mis en avant les opportunités liées aux minéraux critiques, considérés comme un axe stratégique de coopération. Dans un contexte international marqué par les enjeux de sécurisation des chaînes d’approvisionnement, ces ressources offrent des perspectives importantes en matière de croissance économique, d’industrialisation et de création d’emplois.

Les échanges ont également permis de faire le point sur les acquis de la coopération entre le Maroc et le Mississippi dans des secteurs clés tels que l’éducation, l’énergie et l’agrobusiness. Les deux parties ont souligné l’importance de consolider ces partenariats à travers des projets concrets impliquant les acteurs territoriaux et les milieux d’affaires.

De son côté, le gouverneur Tate Reeves a exprimé l’intérêt de son État pour le développement des échanges avec le Royaume, mettant en avant les atouts logistiques du Mississippi. Situé au cœur d’un important réseau fluvial, ferroviaire et routier, l’État se positionne comme un corridor stratégique facilitant les échanges commerciaux à l’échelle régionale.

Sur le plan académique, la visite a été marquée par un examen des perspectives de coopération universitaire, notamment à travers la mise à jour de l’accord de partenariat liant l’Université Internationale de Rabat (UIR) à l’Université d’État du Mississippi (MSU). À cette occasion, Jason White a rappelé qu’environ 300 étudiants marocains étaient inscrits dans cette institution depuis 2015, illustrant la vitalité des échanges humains et scientifiques entre les deux pays.

La visite s’est conclue par la participation de Youssef Amrani, accompagné d’une délégation de l’UIR, à une séance du sénat de l’État du Mississippi. Un geste symbolique fort, témoignant de la volonté commune d’ancrer le partenariat maroco-américain dans une dynamique plus diversifiée, plus opérationnelle et portée également par les États fédérés américains.

Au-delà des rencontres institutionnelles, ce déplacement a permis de renforcer les passerelles entre acteurs publics, académiques et économiques, confirmant que le partenariat entre le Maroc et les États-Unis se construit à travers un dialogue continu et des coopérations concrètes à tous les niveaux.