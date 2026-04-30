Politique

Maroc-USA. Diplomatie de proximité: l’ambassadeur Youssef Amrani fait escale à Boston

L'ambassadeur Youssef Amrani avec Michelle Wu, maire de Boston.

L'ambassadeur Youssef Amrani avec Michelle Wu, maire de Boston.

L’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a poursuivi sa tournée dans plusieurs États fédérés américains influents, avec une escale mercredi à Boston, dans le Massachusetts (nord-est), où il a tenu des discussions de haut niveau avec les responsables locaux sur l’approfondissement de l’alliance stratégique entre le Royaume et les États-Unis.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/04/2026 à 10h30

Lors de ce déplacement, qui s’inscrit dans une approche conjuguant coopération décentralisée et diplomatie de proximité, l’ambassadeur a tenu des réunions de travail notamment avec la gouverneure de l’Etat du Massachusetts, Maura T. Healey. Il a également rencontré Michelle Wu, maire de Boston, ville qui abritera le deuxième match de l’équipe nationale du Maroc, prévu le 19 juin face à l’Ecosse lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'ambassadeur Youssef Amrani avec la gouverneure de l’Etat du Massachusetts, Maura T. Healey.

L'ambassadeur Youssef Amrani avec la gouverneure de l’Etat du Massachusetts, Maura T. Healey.

Cette visite, a expliqué Amrani, fait écho à un engagement diplomatique plus large envers les centres décisionnels majeurs au niveau local, où se dessinent bien souvent les dynamiques d’influence au Congrès américain et les lignes de gouvernance locale.

À travers Boston, capitale historique d’idées, d’innovation et d’influence politique, le Maroc affirme ainsi sa volonté d’enraciner davantage son alliance à travers un levier territorial, afin de consolider son partenariat et sa projection stratégique au cœur d’États clés des États-Unis, selon l’ambassadeur.

De ces discussions approfondies ressort un message d’amitié sincère, faisant du football, comme l’a souligné le diplomate marocain, «un moment de passion, mais également un moment de partage et de considération».

«Les États-Unis ne sont pas seulement les hôtes de cette compétition sportive, mais également un pays partenaire, lié au Maroc par plus de 250 ans d’histoire, de coopération, d’entente et surtout d’amitié invétérée», a dit Amrani à cette occasion.

«Nous sommes ravis que des villes comme Boston, New York ou Atlanta puissent accueillir l’équipe nationale dans les meilleures conditions, d’autant plus que ces villes concentrent une jeunesse marocaine qui brille déjà par son talent, ses compétences et sa vivacité, autant d’atouts qui se feront sans doute ressentir le jour de la compétition dans les gradins des supporters», a-t-il ajouté.

De son côté, la gouverneure du Massachusetts s’est dite très enthousiaste à l’idée d’accueillir le Maroc, le plus ancien partenaire des États-Unis, dans la ville de Boston, soulignant que la Coupe du Monde constituera un moment phare pour les autorités locales, mais également pour l’ensemble des États-Unis, de s’ouvrir au monde et, en l’occurrence, à la communauté marocaine, afin de vivre ensemble la passion d’un football qui unit.

Même son de cloche chez la maire de Boston, qui s’est félicitée du dynamisme de la communauté marocaine installée dans cette grande ville de la côte nord-est américaine, rappelant l’excellence dont ont toujours fait preuve les ressortissants marocains à Boston, nombreux d’entre eux s’illustrant dans les universités les plus prestigieuses d’Amérique.

Souhaitant la bienvenue au Maroc et à ses supporters, la maire a réaffirmé la pleine mobilisation de Boston pour faire de cette échéance mondiale un moment d’accueil exemplaire, de célébration partagée et de rayonnement fidèle aux valeurs d’ouverture, de diversité et d’excellence qui caractérisent cette ville.

Par Le360 (avec MAP)
Le 30/04/2026 à 10h30
#Youssef Amrani#Etats-Unis#Maroc#Sahara

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