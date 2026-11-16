Sahara Marocain, le temps des ambiguïtés touche à sa fin…

«Le Sahara était marocain avant le 30 octobre, il est encore plus marocain après le 30 octobre et il le restera jusqu’à la fin des temps.» La formule est forte. Elle est surtout révélatrice d’une posture diplomatique qui entend signifier que les péripéties institutionnelles de New York ne sauraient, à elles seules, déterminer le cours de l’histoire ni modifier les fondamentaux de la position marocaine.

L’intervention de Si Omar Hilale devant l’Assemblée générale des Nations unies, réunie pour débattre du veto russe, n’appartient nullement à cette catégorie de déclarations diplomatiques destinées à alimenter le compte rendu d’une séance internationale. Elle a eu pour finalité de déplacer les lignes, de changer le terrain du débat et d’obliger les acteurs à regarder en face les réalités qu’ils ont longtemps préféré contourner, les yeux baissés.

Hilale ne se contente pas de formuler six questions claires, directes et sans ambiguïté. Il y apporte des réponses précises et argumentées, suivant une logique implacable, avec tout le doigté qui caractérise ce diplomate chevronné.

La complaisance a trop duré. Le temps et le ton sont désormais à la franchise et à la clarté, sans détour ni regard baissé. Omar Hilale, droit dans ses bottes et fier de ce qu’il est, s’exprime avec sérénité en représentant d’un pays dans son droit de retrouver l’un de ses territoires spoliés par la colonisation. Il désigne sans ambiguïté le pays responsable de l’impasse, si impasse il y a, et rappelle que seule l’Algérie en porte la responsabilité.

Derrière cette phrase, il y a surtout un message politique ferme et sincère. Le Maroc ne souhaite plus que le dossier du Sahara soit enfermé dans le calendrier répétitif des négociations, des prorogations de mandat et des résolutions qui repoussent indéfiniment la perspective d’un règlement.

Aziz Daouda.

Le veto du 30 octobre 2026 a empêché l’adoption du projet de résolution américain. Onze membres du Conseil de sécurité l’avaient pourtant soutenu. Moscou a choisi de s’y opposer. Cette séquence rappelle une réalité fondamentale de la diplomatie internationale, aujourd’hui décriée. Une majorité politique ne suffit pas toujours à produire une décision lorsque les intérêts des grandes puissances entrent en collision.

Il serait cependant réducteur de ne voir dans cet épisode qu’un revers diplomatique ou, à l’inverse, une victoire politique définitive d’un camp sur l’autre. Le véritable enseignement est ailleurs. Le dossier du Sahara est désormais au cœur d’un rapport de forces international où les considérations régionales, les intérêts stratégiques et les rivalités entre puissances se croisent ouvertement.

Le Maroc change de terrain, le débat aussi.

L’intérêt de l’intervention de Si Omar Hilale réside dans le déplacement du débat là où il doit se situer. Pendant des décennies, la question du Sahara a été abordée à travers une mécanique onusienne largement fondée sur les procédures et les mandats successifs de la MINURSO. Or cette mécanique, très couteuse pour la communauté internationale, n’a jamais permis de produire le règlement politique logique et juste, attendu. Cinquante années de quasi-statu quo, au seul profit de l’Algérie.

Depuis l’ère du Ghanéen Kofi Annan, le Conseil de sécurité avait déjà pris la mesure du problème. Les bases mêmes de ses premières résolutions n’étaient ni applicables ni logiques. Il a donc abandonné le référendum, les listes électorales et tout ce qui en découlait. Par complaisance, il n’a toutefois jamais désigné l’Algérie comme responsable de l’impasse.

Il faut le rappeler à l’intention des amateurs d’histoire que le référendum était une proposition marocaine, avancée par feu Hassan II lors d’un sommet de l’OUA (Organisation de l’unité africaine) qui se tenait à Nairobi. L’idée n’avait pas fait l’unanimité au Maroc. Un grand leader politique, Abderrahim Bouabid, avait même été condamné pour avoir exprimé son opposition à cette concession jugée trop généreuse. Le référendum a été sabordé par l’attitude du Polisario, évidemment sous la houlette du régime d’Alger. C’est quand même loufoque de les voir tous les deux tenir à un référendum qu’ils ont naguère saboté.

Le Maroc entend désormais placer au centre des discussions son initiative d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté marocaine. Cette proposition permettrait de concilier l’intégrité territoriale du Royaume avec une gestion élargie des affaires locales, mode de gestion déjà en partie existant dans les provinces du Sud.

Si Hilale a, dans un exercice de sémantique, donné une leçon sur le sens du mot à l’intention de l’Algérie. Il faut rappeler que c’est le cœur serré que le peuple marocain accepte cette proposition. Les Marocains sont prêts à faire cette concession majeure parce qu’ils veulent en finir avec cette histoire et passer à autre chose, sans froisser davantage le peuple algérien.

La diplomatie marocaine développe ainsi une lecture précise de l’autodétermination. Celle-ci ne se réduit pas nécessairement à un choix binaire entre l’indépendance et l’intégration. Elle s’exprime par l’exercice effectif de compétences administratives déjà acquises et exercées, auxquelles viennent s’ajouter des compétences économiques et, au-delà, certaines prérogatives politiques, dans le cadre de la souveraineté nationale.

Le Maroc a, une fois encore, le mérite de poser une question que la diplomatie internationale ne peut éternellement esquiver. Après plusieurs décennies d’impasse, quelle solution concrète peut réellement mettre fin à ce conflit? Il apporte, en même temps, une réponse claire et nette: l’autodétermination dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Alger à l’heure de la clarification politique?

C’est sur la responsabilité de l’Algérie que le représentant marocain a choisi d’insister. Et ce n’est pas un détail.

Depuis des années, Alger revendique le statut d’observateur dans le différend, tout en intervenant activement dans les débats diplomatiques qui le concernent. Omar Hilale a précisément voulu mettre en lumière cette contradiction entre le statut revendiqué et le rôle effectivement exercé.

Peut-on durablement prétendre être extérieur à un différend lorsque l’on accueille sur son territoire les camps de Tindouf, que l’on soutient diplomatiquement, financièrement et militairement le Polisario, et que l’on participe directement aux discussions internationales concernant l’avenir de ce différend?

Et encore faut-il le rappeler lorsque des soldats algériens sont faits prisonniers lors de certaines batailles. Le patron des armées algériennes, aujourd’hui, ne faisait-il pas partie de ces prisonniers?

«L’ONU le tait, ou du moins, ne le dit pas assez: Alger refuse depuis cinquante ans l’identification et le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf» — Aziz Daouda

L’intervention du représentant de l’Algérie lors de la réunion du Conseil de sécurité du 30 octobre en est une illustration on ne peut plus éloquente. En quelle qualité a-t-il tenu à assister au vote et à prendre la parole?

Il ne s’agit pas de confondre les responsabilités des différents protagonistes ni de faire disparaître les positions propres, peu probables mais possibles, du Polisario. Il s’agit de reconnaître que le rôle d’Alger constitue l’élément incontournable de toute analyse sérieuse des perspectives de règlement. Une négociation qui ignorerait les rapports de force régionaux et les acteurs qui les entretiennent risquerait de reproduire les mêmes impasses.

La diplomatie marocaine cherche manifestement à obtenir une clarification de cette responsabilité. C’est également une manière de sortir d’une configuration dans laquelle l’Algérie pourrait peser sur les négociations tout en contestant sa qualité d’acteur direct. Il est clair que, depuis le début de l’affaire, les militaires d’Alger cherchent à engranger les bénéfices de la situation sans assumer l’immoralité de leurs actes.

Tindouf, l’angle mort d’une diplomatie qui parle beaucoup de peuples et trop peu de leur avenir

Le sort des populations séquestrées dans les camps de Tindouf constitue probablement la dimension la plus importante de l’intervention de Si Omar Hilale. Derrière les communiqués, les discours et les batailles de vocabulaire diplomatique, il y a des femmes, des hommes et des générations entières qui ont grandi dans une situation de déplacement prolongé et de précarité, sans bénéficier pleinement des droits et des protections attachés au statut de réfugié, dans un contexte marqué par l’absence d’identification et de recensement, refusés par l’Algérie et le Polisario. L’ONU le tait, ou du moins, ne le dit pas assez: Alger refuse depuis cinquante ans l’identification et le recensement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf.

Mais là, Si Hilale plante parfaitement le décor. Il parle uniquement des quelque 30.000 personnes originaires de la région disputée, et non des autres et il a raison. Ces quelque 30.000 personnes, tout au plus, peuvent prétendre rentrer chez elles, au Maroc. C’est leur droit absolu, une fois identifiées. Quant aux autres, leur sort relève des affaires intérieures de l’Algérie. C’est l’Algérie qui les a attirées vers les camps; c’est donc à elle de leur offrir une perspective, d’intégrer leurs «combattants» dans son armée et les civils dans son tissu démographique, ou simplement de les renvoyer d’où elle les a amenés.

Cinquante années de conflit, c’est davantage qu’une durée diplomatique. C’est une succession de vies auxquelles on a demandé de patienter, puis de patienter encore et encore et encore. Les questions relatives à leur enregistrement, à leur identification, à la transparence dans la gestion de l’aide humanitaire et à leur liberté de choix méritent une attention internationale courageuse, déterminée et sans complaisance. Les accusations formulées par le représentant marocain appellent naturellement des vérifications indépendantes et des réponses de la part des acteurs concernés. Il faut aussi le rappeler, une seule partie tire profit de la situation. C’est le régime algérien.

Si Hilale pèse ses mots tout en étant direct car une interrogation fondamentale demeure. Jusqu’à quand la communauté internationale acceptera-t-elle que l’avenir de populations dites «réfugiées» reste prisonnier d’un conflit dont les mécanismes de règlement n’ont jamais abouti? Jusqu’à quand l’Algérie va-t-elle continuer à s’en servir?

Les populations de Tindouf ne peuvent être réduites à une variable diplomatique. Elles doivent être considérées comme des acteurs humains à part entière, avec des droits, des aspirations et un avenir qui ne saurait être indéfiniment suspendu aux calculs des appareils politiques.

Qui parle au nom des Sahraouis?

En demandant l’élargissement des consultations aux habitants des provinces du Sud, à la diaspora et aux personnes installées dans les camps qui ne se reconnaissent pas dans les positions du Polisario, Omar Hilale soulève un autre enjeu majeur: celui de la représentativité.

Dans tout processus de règlement, la légitimité des interlocuteurs est essentielle. Aucun mouvement, aucune organisation ni aucune autorité ne devrait pouvoir prétendre incarner, à lui seul, l’ensemble des sensibilités d’une population. La diversité des opinions sahraouies doit pouvoir être entendue. Les habitants des provinces du Sud, les membres de la diaspora et les populations des camps ont tous vocation à faire entendre leur voix.

Il s’agit d’une question de principe démocratique, mais aussi d’une condition de crédibilité pour toute solution politique durable. En l’espèce, il convient de souligner que le Polisario s’est érigé en représentant légitime de sa propre volonté, en inscrivant ce principe dans ses statuts, alors qu’il ne peut prétendre représenter l’ensemble des Sahraouis. Les États-Unis l’ont compris et ont élargi leurs contacts aux autres factions, tendances et groupes. L’ONU se doit d’en faire autant.

Le véritable enjeu est l’avenir du Maghreb

Il existe enfin une dimension que les diplomaties ont trop longtemps reléguée au second plan: le coût géopolitique de ce conflit.

Le Maghreb, rêvé bien avant les indépendances, demeure l’une des régions du monde où le potentiel de coopération économique, commerciale, énergétique et sécuritaire est considérable, mais où les rivalités politiques ont durablement entravé l’intégration régionale.

Cette rivalité porte un nom: l’Algérie. Depuis sa création, elle n’a cessé d’entraver les projets d’unification régionale. Forte de ses ressources en hydrocarbures, elle a longtemps pensé pouvoir se passer de la coopération avec ses voisins et, dès ses premières années d’existence, a cherché à imposer son idéologie à l’ensemble de la région. Elle a mené des opérations militaires contre le Maroc lors de la «guerre des sables» de 1963, entretenu des tensions avec la Tunisie et pesé militairement sur la Mauritanie, notamment à propos de la question du Sahara. Cette logique de confrontation a contribué à bloquer la construction maghrébine et à priver la région d’une intégration dont les populations auraient dû être les premières bénéficiaires.

La fermeture des frontières terrestres entre le Maroc et l’Algérie, l’absence de coopération économique structurée et la défiance persistante entre les deux capitales constituent autant de handicaps pour les populations des deux pays.

Dans un monde où les blocs économiques se renforcent, où les routes commerciales se recomposent et où les grandes puissances recherchent des partenaires régionaux solides, le Maghreb ne peut éternellement se permettre de rester prisonnier de ses antagonismes.

Le dossier du Sahara est donc aussi une question de développement, de sécurité collective et de crédibilité internationale.

La fin d’une époque ne se décrète pas, elle se construit

La phrase d’Omar Hilale, «jusqu’à la fin des temps», a une portée symbolique et philosophique évidente. Mais la véritable question n’est pas de savoir qui prononcera la formule la plus solennelle devant les Nations unies. Elle est de savoir si la diplomatie internationale saura enfin transformer des décennies de confrontation en perspectives concrètes de règlement. Un veto peut bloquer une résolution. Il ne peut, à lui seul, effacer les évolutions politiques, modifier les rapports de force régionaux ou imposer indéfiniment le statu quo.

Le Maroc entend inscrire sa position dans la durée et faire de son initiative d’autonomie le point de départ et le point d’arrivée, du règlement. Il appartient désormais aux acteurs concernés de mesurer le coût du maintien de l’impasse. Le temps diplomatique n’est jamais neutre: il peut servir à préparer une solution, mais il peut aussi devenir l’instrument de la perpétuation d’un conflit.

Et dans cette longue histoire du Sahara Marocain, ceux qui ont le moins de pouvoir sur les décisions internationales sont précisément ceux qui en supportent le plus lourdement les conséquences, à savoir les populations.

Devant l’Assemblée générale, Si Omar Hilale a donc livré une intervention d’une rare pertinence, d’une grande lucidité et d’une fermeté assumée. Il a refusé de réduire le débat au veto russe pour en révéler la signification politique: un blocage entretenu, non une fatalité. En réaffirmant la souveraineté du Maroc et la centralité de son plan d’autonomie, il a donné à la position du Royaume une cohérence, une clarté et une force de conviction particulières.