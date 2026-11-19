Après le Liban, l’ambassadeur américain aux Nations unies, Mike Waltz, a effectué une visite au Maroc le 17 novembre courant. Il a été reçu à deux reprises par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi que par la cheffe du gouvernement, Fatima-Ezzahra El Mansouri. La question de la MINURSO s’est également invitée au programme de ce déplacement, avec une rencontre, à Rabat, avec Alexander Ivanko, chef de cette mission.

Depuis le 1er novembre, ce dernier est chargé de superviser les opérations de liquidation de celle-ci. Le dispositif prévoit plusieurs étapes devant s’achever le 31 janvier 2027: le rapatriement d’environ 160 observateurs militaires, la fermeture et la restitution de 13 installations et sites, dont Bir Lahlou, sept d’entre eux se trouvant dans la zone tampon, ainsi que l’évacuation des équipements, véhicules et moyens logistiques.

La visite de Mike Waltz s’inscrit dans une nouvelle séquence de la question nationale, marquée par une reconfiguration du dossier consécutive à la fin du mandat de la MINURSO. À cet égard, il convient de relever la double mise en garde adressée par l’ambassadeur au mouvement séparatiste. La première porte sur l’exigence d’une reprise du processus politique, dans le prolongement des trois réunions tenues à Madrid et à Washington en janvier et février derniers. La seconde concerne le respect du cessez-le-feu, dénoncé depuis le 20 novembre 2020 à la suite de la normalisation et de la sécurisation du poste-frontière de Guerguerat, entre le Maroc et la Mauritanie.

La fin du mandat de la MINURSO consacre l’abandon du dispositif opérationnel lié à l’option référendaire. Pourquoi? Parce que cette mission avait été spécifiquement mandatée pour organiser un référendum d’autodétermination, d’où le «R» de son acronyme. Or cette option avait déjà été écartée depuis plus de deux décennies dans les résolutions du Conseil de sécurité, au profit d’une «solution politique mutuellement acceptable». Désormais, aucun organe n’assure plus la vérification du cessez-le-feu sur le terrain. Le dispositif de surveillance jusqu’alors assuré par la mission ne fait donc plus l’objet d’un contrôle international. Il en résulte une situation de fait accompli sécuritaire, dans laquelle prévaut l’impératif de sécurisation par le Maroc de la zone tampon, d’une superficie de quelque 53.000 km².

Dans sa déclaration, Mike Waltz appelle le «Polisario» à réintégrer le cessez-le-feu et à en respecter les dispositions. Il l’exhorte également à démontrer son engagement en faveur de la paix, à adhérer à une «diplomatie renouvelée» et à opérer un «retour à la raison». À ses yeux, une véritable occasion se présente de mettre définitivement un terme à ce conflit vieux d’un demi-siècle. D’où son appel à «résister à toute tentation de revenir à la violence». Le message vise directement le mouvement séparatiste qui, le 10 novembre, avait lancé un appel général à la «lutte armée».

Les trois réunions quadripartites tenues au début de cette année ont permis d’examiner le plan actualisé d’une quarantaine de pages présenté par le Maroc, sur la base de son initiative déposée le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité. Un projet d’accord-cadre a été discuté à cette occasion, autour de plusieurs volets: une phase transitoire, la gouvernance du partage des ressources, l’amnistie, le désarmement et la démobilisation, les garanties internationales ainsi que les systèmes électoraux. Il s’agit donc, à présent, de renouer avec les négociations sur la base de paramètres déjà examinés et débattus.

«Le mouvement séparatiste ne saurait ignorer que son «statut» actuel fait l’objet de propositions de loi bipartisanes au Congrès américain, portées notamment par Joe Wilson, Jimmy Panetta et Josh Gottheimer, et visant à le qualifier d’«organisation terroriste»» — Mustapha Sehimi

Mike Waltz a également abordé la question des réfugiés, dans le prolongement du rapport du secrétaire général de l’ONU daté du 1er octobre dernier et de la résolution 2797 du Conseil de sécurité du 31 octobre 2025. Devant cette même haute instance onusienne, le 25 septembre, le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Barham Salih, avait décrit une situation «intenable, insoutenable et véritablement profondément inhumaine», marquée notamment par l’anémie, la malnutrition, les retards de croissance chez les enfants et une insécurité alimentaire touchant 80% de la population.

Cela étant, le mouvement séparatiste ne saurait ignorer que son «statut» actuel fait l’objet de propositions de loi bipartisanes au Congrès américain, portées notamment par Joe Wilson, Jimmy Panetta et Josh Gottheimer, et visant à le qualifier d’«organisation terroriste». Pour l’heure, ces textes ont été renvoyés en commission. Il n’est toutefois pas exclu qu’ils puissent donner lieu à des auditions devant les deux chambres du Congrès, renouvelées au lendemain des midterms du 3 novembre.

La visite de Mike Waltz à Rabat traduit la réaffirmation du soutien de Washington à la souveraineté marocaine sur ses provinces sahariennes récupérées et au plan d’autonomie entériné par le Conseil de sécurité. Elle témoigne également de la détermination américaine à poursuivre les efforts diplomatiques en vue d’un règlement politique du différend.

Dans cette perspective, la diplomatie américaine entend pallier les défaillances du dispositif international, dont l’échec actuel se manifeste, entre autres, par la liquidation de la MINURSO et par le refus de l’Algérie et du mouvement séparatiste de renouer avec le cadre des négociations.

C’est donc une diplomatie de substitution qui se dessine. Elle devra intégrer plusieurs paramètres: le respect du cessez-le-feu en l’absence de la MINURSO; la décision du «Polisario» de participer ou non aux négociations sous la supervision des États-Unis et de l’ONU; l’implication d’Alger; enfin, les leviers juridiques et politiques dont dispose l’exécutif américain.

Le Maroc mesure pleinement la portée de cette combinaison de facteurs. Si le cadre du Conseil de sécurité ne constitue plus, à lui seul, le centre de gravité juridique du dossier, des acquis demeurent au sein de cette haute instance, notamment à travers la résolution 2797 d’octobre 2025. Un nouveau basculement de la diplomatie du Royaume semble ainsi se dessiner, au profit de la consolidation et de l’élargissement des relations bilatérales. Une orientation qui s’inscrit, du reste, dans une dynamique renouvelée de soutien d’une majorité de la communauté internationale.