Lutte contre la corruption: de l’inachevé

L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC) vient de publier son rapport annuel 2025 dans la dernière édition du Bulletin officiel du 30 octobre 2026. Des réformes en cours, sans doute, mais aussi des insuffisances patentes. Un classement encore médiocre à l’international...

Pour commencer, cette observation: cette instance a reçu 420 plaintes et signalements en 2025, en forte hausse par rapport à l’année précédente. L’on peut s’en féliciter, mais les réalités sont plus complexes. Dans la présentation de ce rapport, Mohamed Benalilou ne manque pas de franchise: l’objectivité exige de faire face aux insuffisances et aux dysfonctionnements, comme elle exige de reconnaître, avec clarté et responsabilité, les progrès accomplis. Son prédécesseur, Mohamed Bachir Rachdi, nommé en décembre 2018, avait exercé ses fonctions jusqu’en mars 2025. Il a été pratiquement limogé par l’ancien chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, pour avoir tiré la sonnette d’alarme sur l’échec de la politique anticorruption et son coût de plusieurs milliards de dirhams pour le PIB.

Cela dit, que dire du bilan de l’année écoulée? Il est question de ceci: un tournant en la matière avec la mise en place des outils et des mécanismes appropriés. En d’autres termes, l’opérationnalisation d’un «pilotage plus stratégique de la probité». Une évaluation des résultats donc, assortie de nouvelles pistes. Vaste programme! Il est vrai, en effet, que les classements internationaux du Maroc ne sont pas encourageants: tant s’en faut. Selon l’indice de perception de la corruption de Transparency International, le pays se voit attribuer 39 points sur 100 en 2025, contre 37 en 2024. Pas de quoi pavoiser! Sur 182 pays retenus, l’on se classe au 91e rang, un gain de huit places. La moyenne mondiale est de 42 points. Avec 43 points en 2018, l’on est encore en dessous de ce seuil. Si l’on se réfère à d’autres indicateurs internationaux, le tableau traduit également ce palier. Ainsi, selon l’indice de l’État de droit du World Justice Project, le taux tourne toujours autour de 0,480. En retenant maintenant le programme Business Ready de la Banque mondiale, les chiffres sont plus contrastés. Avec une notation de 63,44 points, le Maroc a une meilleure position par rapport à la moyenne mondiale de 60,11. Mais si la note du cadre réglementaire est de 70,06 points, tel n’est pas le cas de celle de l’efficacité opérationnelle, plus faible, avec seulement 55,71 points. Comment améliorer cette situation?

«Une feuille de route avait été définie voici une décennie. Il apparaît que des insuffisances subsistent encore: 54% seulement des projets programmés sont achevés, 32% sont incomplets et 14% sont en panne» — Mustapha Sehimi

Pour l’exercice 2025, qu’en est-il? Il semble bien qu’il y ait davantage d’implication citoyenne, une sorte de frémissement, annonciateur peut-être de plus de veille, de vigilance et d’activisme citoyen contre la corruption. Ainsi, la plateforme Tabligh Fassad a enregistré 215 plaintes, soit pratiquement la moitié des 420 plaintes et signalements en 2025. Preuve que les canaux de communication, ou plutôt de dénonciation, voire d’alerte, sont désormais utilisés pour de multiples raisons. Les citoyens restent rétifs dans ce domaine: soit du fait de la non-maîtrise des procédures, soit encore parce qu’ils ne se sentent pas protégés à titre personnel ou professionnel.

La typologie des saisines de l’instance est intéressante à relever. Ainsi, arrivent en tête l’administration territoriale et les collectivités locales (147 dossiers), puis la Justice (101), l’Éducation nationale (19), l’Économie et les Finances et la Sûreté nationale (19), la Santé et la Protection sociale (16), l’Équipement et l’Eau (13), puis la Gendarmerie royale (10). Par-delà ces chiffres, comment sont traités les 420 dossiers de plaintes et de signalements? La moitié d’entre eux (212) ne relèvent pas des attributions de l’instance. Il faut ajouter aussi que 82 d’entre eux ont été considérés comme irrecevables, que 54 ont été classés faute d’éléments probants et que 59 ont fait l’objet d’une instruction. Le rapport fait état, par ailleurs, des activités des juridictions du Royaume dans la lutte contre la corruption: poursuites de 190 personnes par le ministère public près les juridictions financières, visant 83 collectivités territoriales et huit établissements publics; transmission par la Cour des comptes de 20 dossiers à la présidence du ministère public; 493 plaintes pour crimes financiers et 529 en cours, contre 874 nouvelles en 2024.

À noter encore, pour ce qui est de l’instance, le mécanisme ouvert depuis mai 2018: une ligne téléphonique directe de dénonciation, avec un total de 94.765 appels pour les sept années écoulées. Une procédure qui a eu des résultats, avec 420 opérations de flagrant délit de corruption, dont 60 en 2025, avec des peines privatives de liberté et des amendes.

Enfin, le rapport traite de l’évaluation de la stratégie nationale anticorruption 2015-2025. Une feuille de route avait été définie voici une décennie. Il apparaît que des insuffisances subsistent encore: 54% seulement des projets programmés sont achevés, 32% sont incomplets et 14% sont en panne. Le rapport fait état de chantiers inachevés: enrichissement illicite, conflits d’intérêts, déclarations de patrimoine. Le nouveau gouvernement El Mansouri a promis de s’y atteler. Ce sera un test. De sa volonté. Et de sa capacité réformatrice. Consolider l’État de droit et contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions: voilà le challenge.