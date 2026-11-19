Selon le quotidien Al Akhbar du 20 novembre, la pollution de la plage d’Agadir par des déchets et des résidus d’activités professionnelles et maritimes continue de provoquer de vives réactions dans la capitale du Souss, chacun cherchant à désigner le véritable responsable. L’Agence nationale des ports (ANP) est sortie de son silence pour apporter des précisions. Elle explique que les informations ayant circulé au sujet d’un navire qui serait sorti du port d’Agadir pour déverser des déchets sur la plage manquent de précision et confondent des travaux portuaires techniques et encadrés avec une opération de rejet de déchets qui n’a pas eu lieu.

L’ANP indique que le navire visible dans les publications ne relève pas de la société chargée du nettoyage du port, contrairement à ce qui a été avancé. Il s’agit d’une unité de dragage appartenant à la société qui mène actuellement des travaux de réhabilitation des quais du port d’Agadir. Sa mission consiste à retirer les sédiments accumulés le long des quais, une opération technique nécessaire pour retrouver la profondeur requise et garantir leur exploitation.

Quant à la nature des matériaux transportés, l’Agence assure qu’il ne s’agit pas de déchets, mais de sédiments marins composés de sable et de vase, extraits du fond du bassin portuaire. Ils ne sont déversés ni sur la plage ni à proximité, mais acheminés vers une zone maritime dédiée, éloignée du rivage et définie sur la base d’études spécialisées et de normes techniques tenant compte de la nature du milieu marin et de l’emplacement de cette zone par rapport à la côte.

Le dragage et le transport des matériaux vers des zones de rejet précises ne constituent ni une exception ni une mesure conjoncturelle, soutient l’Agence. Il s’agit d’une pratique courante dans les ports du monde entier, qui fait partie intégrante des travaux d’aménagement et d’entretien garantissant la sécurité de la navigation et la continuité de l’activité portuaire. Elle assure que ces travaux sont menés dans le respect des exigences environnementales, estimant que le développement portuaire ne peut se faire au détriment du milieu marin et côtier et que la qualité de la plage d’Agadir ainsi que la salubrité de ses eaux relèvent d’une responsabilité partagée à toutes les étapes.

Abdelghani Bouaïchi, troisième vice-président de la commune d’Agadir, chargé de l’environnement et de la qualité de vie, a réagi en soulignant que «l’ANP n’avait pas précisé l’emplacement de cette zone maritime ni sa distance par rapport à la plage».

Il s’interroge également sur les raisons pour lesquelles ces sédiments sont rejetés en mer plutôt que transférés vers la grande décharge d’Agadir, si leur nature le permet, et sur la présence d’un navire de dragage au large d’Agadir, effectuant des allers-retours vers le port durant les deux jours ayant suivi les dernières pluies.

Selon ses observations, de tels mouvements se produisent pendant les épisodes pluvieux tout au long de l’année, ce qui laisserait entendre que les matériaux dragués proviennent de l’embouchure des oueds. Il ajoute que les navires amarrés aux quais produisent, lors des opérations de maintenance, des déchets collectés dans des bacs dédiés, pouvant notamment comprendre des morceaux de filets, des cordes et des bottes de marins.

L’élu a demandé au wali de la région de Souss-Massa de convoquer une réunion d’urgence de la commission préfectorale de l’environnement, en présence de la police de l’environnement et avec la participation de la Gendarmerie royale, afin de faire la lumière sur ces déchets, d’en identifier les sources et de déterminer les responsabilités. Il a également demandé qu’un bureau d’études spécialisé soit chargé de réaliser une expertise technique et environnementale sur l’état des fonds marins côtiers d’Agadir et sur l’impact des opérations portuaires sur ceux-ci.