Après la révision de la loi organique sur la Chambre des représentants qui a assoupli les règles d’incompatibilité, des députés élus lors des dernières législatives se préparent à briguer la présidence de conseils communaux aux élections de 2027.(Photo d'illustration)

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du 20 novembre, un certain nombre de parlementaires élus à la Chambre des représentants lors des dernières législatives visent la présidence de conseils communaux aux élections de 2027. Ils profitent des amendements apportés à la loi organique relative à la Chambre, qui ont levé l’interdiction de cumuler le mandat de député avec la présidence d’une commune de plus de 300.000 habitants.

Ces amendements résultent de la loi organique 53.25, publiée en janvier 2026, qui complète la loi organique 27.11 relative à la Chambre des représentants. Le législateur est ainsi revenu sur les restrictions adoptées pour les législatives de 2021, qui interdisaient le cumul du mandat de député avec la présidence d’un conseil de région, de préfecture ou de province, ou d’une commune de plus de 300.000 habitants. Les cas d’incompatibilité ont été réduits à la seule présidence d’un conseil de région. Un député peut désormais conserver son siège et présider une commune, une préfecture ou une province, à condition de ne détenir qu’une seule de ces présidences. Le journal replace cette évolution dans le contexte du recensement de 2024, qui a montré que plusieurs communes avaient dépassé le seuil des 300.000 habitants, offrant ainsi à certains parlementaires la possibilité de s’orienter vers la gestion locale ou de cumuler les deux fonctions.

Dans cette perspective, le quotidien observe que plusieurs parlementaires ont déjà intensifié leur présence dans leurs circonscriptions, en défendant des dossiers locaux au Parlement et en ouvrant des bureaux d’écoute et de contact avec les citoyens, notamment à Casablanca et à Fès. Il y voit une préparation précoce aux élections communales, destinée à renforcer leur ancrage politique et leur présence sur le terrain avant cette échéance.

Interrogée par le journal, Amal Benbrahim, professeure de sciences politiques à la faculté de Kénitra, estime que «la révision des cas d’incompatibilité marque un tournant dans l’organisation des relations entre responsabilités locales et représentation parlementaire». Elle cite l’exemple de Casablanca, mais pas uniquement: un président de commune de plus de 300.000 habitants peut désormais conserver son siège sans être contraint de choisir entre les deux fonctions ni d’être renvoyé devant la justice constitutionnelle en vertu des articles 13 et 18 de la loi organique 27.11. Elle y voit un avantage, dans la mesure où les présidents de communes connaissent directement les contraintes auxquelles les villes sont confrontées en matière d’urbanisme, d’infrastructures et de services publics, ce qui peut enrichir le débat parlementaire. Cette orientation rejoint, selon elle, les arguments du ministre de l’Intérieur sur l’importance de la présence des maires des grandes villes au Parlement.

L’universitaire met toutefois en garde: «la gestion locale impose de lourdes responsabilités quotidiennes, difficiles à concilier avec la participation aux travaux des commissions et aux séances plénières, au risque d’affecter soit la qualité de la gestion locale, soit l’implication à la Chambre». Pour elle, la réforme ne constitue pas un simple changement technique, mais un choix législatif et politique qui élargit la marge de manœuvre des partis et des électeurs, sans pour autant dégager les élus de leur responsabilité politique et éthique. Le journal conclut que cette réforme bouleverse les calculs électoraux de 2027, surtout dans les grandes villes, où les parlementaires pourront désormais se présenter sans renoncer à leur siège, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles luttes autour des postes de gestion et d’influence.