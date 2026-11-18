Il restait la culture. Les frontières sont fermées, les relations diplomatiques rompues, l’espace aérien verrouillé, le gazoduc à l’arrêt. Il restait cet espace ténu où des artistes des deux pays pouvaient encore se croiser, travailler ensemble et, ce faisant, ne pas insulter l’avenir. Ce dernier bastion vient à son tour d’être pris pour cible.

Le Festival international du film de Marrakech a ainsi été informé de la décision de la société de production algérienne Issaad Film Productions, détentrice des droits du film palestinien «Chroniques des années de siège», de retirer celui-ci de la Compétition officielle de sa 23e édition. Le film était programmé depuis belle lurette: sa participation avait été confirmée dès le 1er juin dernier, date à laquelle les producteurs avaient donné leur accord à sa sélection. Cinq mois et demi de silence, puis la volte-face, au moment précis où elle fait le plus de bruit.

Un retrait décidé contre le réalisateur

Le détail qui dit tout: la décision n’émane pas de l’auteur du film. Elle a été prise par son producteur, Salah Issaad, qui se trouve être, curieusement, de nationalité algérienne. Le réalisateur, lui, n’en veut pas. Et le Festival le fait savoir sans détour: «Abdallah Al-Khatib a exprimé son désaccord total avec cette décision de retrait, aussi bien auprès de ses producteurs que du Festival, et a fait part de son souhait de maintenir la présentation de son film à Marrakech».

Lire aussi : Tebboune, le va-t-en-guerre qui cherche sa guerre

Voilà donc un cinéaste palestinien, qui sait dans sa chair ce que signifie un siège, privé de son public marocain au nom de la Palestine, par un détenteur de droits qui reçoit ses consignes d’Alger. L’ironie est cruelle. Car le film raconte précisément cela: des habitants piégés dans une ville assiégée et coupée du monde par la guerre, les pénuries, les dangers, les dilemmes moraux et la préservation des liens humains au quotidien, en cinq séquences entrecroisées qui illustrent autant de stratégies de survie. Une œuvre sur l’enfermement, à son tour enfermée.

Le Festival, lui, n’a d’autre choix que de s’incliner devant le droit. «Malgré le souhait exprimé par le réalisateur de présenter son film à Marrakech, le Festival International du Film de Marrakech est tenu de respecter la décision de la société détentrice des droits et ne pourra donc pas maintenir le film dans sa programmation», regrette le Festival.

Un film que Marrakech a aidé à naître

L’affaire est d’autant plus indécente que ce film doit une part de son existence à Marrakech. «Chroniques des années de siège» avait été soutenu en 2024 par les Ateliers de l’Atlas, le programme de développement de talents du Festival, dédié aux cinéastes et producteurs du Maroc, du monde arabe et d’Afrique. Il y avait remporté le Prix Atlas à la postproduction. Il a ensuite été sélectionné à la Berlinale en février dernier, où il a reçu le prix du meilleur premier long métrage.

Autrement dit, le soutien marocain était bon à prendre lorsqu’il s’agissait de terminer le film. Il est devenu infréquentable au moment de le montrer. Et l’on notera que la proximité invoquée entre Rabat et Tel-Aviv n’avait rien d’un secret en 2024, pas plus qu’elle ne l’était le 1er juin dernier.

Le motif s’effondre à la simple lecture des programmes. Le Festival de Marrakech a toujours accordé une place importante au cinéma palestinien. L’an dernier, le film de clôture était Palestine 36 de la réalisatrice palestinienne Annemarie Jacir. La sélection comprenait également des films de Cherien Dabis et des frères Nasser, The Voice of Hind Rajab de la Tunisienne Kaouther Ben Hania, avec une distribution palestinienne, ainsi que With Hasan in Gaza de Kamal Aljafari.

Lire aussi : Algérie: du Sahara à la CAN, chronique d’un pays qui ne perd jamais… sauf face au réel

Cette année encore, deux films de réalisateurs palestiniens sont présentés: Citizen Osama d’Ahmed Hassouna et Yesterday the Eye Didn’t Sleep de Rakan Mayasi. Deux projets palestiniens participent également aux Ateliers de l’Atlas: America Is Behind the Door de Laïla Abbas et Occupational Hazards de Bassel Ghandour. La présence du cinéma palestinien à Marrakech est donc régulière, aussi bien dans la programmation que dans les Ateliers.

Ces cinéastes palestiniens viennent, montrent leurs films, débattent. Aucun n’a jugé que Marrakech était une source de gêne. Il aura fallu un producteur algérien pour jouer les trouble-fêtes. La vraie raison est à chercher ailleurs: dans la volonté de nuire d’un régime algérien qui ne rate aucune occasion de parasiter les événements qui se déroulent au Maroc. On l’a vu lors de la CAN. On le voit aujourd’hui avec le cinéma. Le procédé est rodé: s’inviter dans un rendez-vous marocain de portée mondiale, non pour y briller, mais pour y fabriquer l’incident.

La cause palestinienne, dans ce schéma, n’est pas une conviction. C’est un instrument, que l’on brandit contre le voisin, quitte à faire taire un Palestinien pour y parvenir.

Le Festival est tenu de retirer un film. Il en reste 75. Le vrai perdant est ailleurs. C’est Abdallah Al-Khatib, dépossédé de la décision sur sa propre œuvre. Ce sont les professionnels algériens du cinéma, à qui l’on signifie que travailler avec le Maroc expose désormais à devoir se dédire. C’est surtout l’idée, déjà bien fragile, que les sociétés des deux pays pouvaient continuer à se parler. En s’attaquant à cet espace-là, Alger ne nuit pas au Maroc. Il ferme, de ses propres mains, l’une des dernières portes par lesquelles l’avenir pouvait encore passer.