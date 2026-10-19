FIFM 2026: Kleber Mendonça Filho parrain des Ateliers de l’Atlas

Le cinéaste brésilien Kleber Mendonça Filho parrainera la neuvième édition des Ateliers de l’Atlas, qui se tiendra du 22 au 26 novembre 2026. Les Ateliers de l’Atlas sont la plateforme professionnelle du Festival International du Film de Marrakech dédiée au développement des cinémas marocain, arabe et africain. La 23e édition du Festival aura lieu du 20 au 28 novembre 2026.

Kleber Mendonça Filho est une figure majeure du cinéma brésilien contemporain. Il s’est imposé sur la scène internationale avec Les Bruits de Recife en 2012, Aquarius en 2016 et Bacurau en 2019, qui a reçu le Prix du Jury au Festival de Cannes. Son dernier film, L’Agent secret, a remporté le Prix de la mise en scène à Cannes en 2025. Il a ensuite été récompensé par deux Golden Globes et a reçu quatre nominations aux Oscars en 2026. Son œuvre témoigne d’un attachement profond à un cinéma indépendant, audacieux et singulier, en résonance avec l’esprit des Ateliers de l’Atlas.

«Je suis ravi de cette invitation. Être à l’écoute d’idées nouvelles et saisir les aspirations des nouvelles générations de cinéastes est une source d’inspiration pour mon propre travail. Et tout cela à Marrakech, une ville si fascinante, qui accueille un festival de cinéma aussi exceptionnel. L’an dernier, lors de ma Conversation au Festival, on m’a demandé si j’envisageais un jour de tourner un film dans cette ville. Être le parrain des Ateliers de l’Atlas me donne le sentiment d’assister à la naissance de nouveaux films...» a déclaré Kleber Mendonça Filho.

30 projets et films issus de 14 pays

Cette année, 30 projets et films ont été sélectionnés parmi 410 candidatures. Ce chiffre témoigne de l’intérêt croissant suscité par ce rendez-vous auprès des cinéastes de la région. Ils ont été choisis parmi 320 projets en développement et 90 films en tournage ou en postproduction. Ils se répartissent en trois catégories : 14 projets en développement, 11 films en tournage ou en postproduction et 5 projets dans la section Regards sur l’Atlas, consacrée au cinéma marocain.

Quatorze pays sont représentés : Algérie, Cap-Vert, Égypte, Éthiopie, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Rwanda, Sénégal, Soudan, Syrie et Tunisie.

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Les projets en développement réunissent 12 fictions et 2 documentaires. Six sont des premiers longs métrages. On y retrouve plusieurs cinéastes déjà remarqués : Amjad Abu Alala pour You Will Die at Twenty, Laila Abbas pour Thank You for Banking With Us, Meryem Benm’Barek pour Sofia et Derrière les palmiers, Sofia Alaoui pour Animalia et Yasmine Benkiran pour Reines.

Parmi les 11 films en tournage ou en postproduction, 5 sont des premiers longs métrages. Quatre avaient déjà bénéficié de l’accompagnement des Ateliers de l’Atlas au stade du développement : Seasons of the Weary Kind de Samuel Ishimwe pour le Rwanda, retenu en 2019, Eldorado d’Alaa Eddine Aljem pour le Maroc, en 2020, Fagadaga de Yoro Mbaye pour le Sénégal, en 2022, et Wolfmother d’Ismaël El Iraki pour le Maroc, en 2023. Leur retour témoigne de la continuité du soutien apporté aux cinéastes.

La section Regards sur l’Atlas réunit 5 projets marocains, dont 4 fictions et 1 documentaire.

Atlas Station : 8 producteurs et 5 courts métrages marocains

Atlas Station accompagne les jeunes professionnels marocains. Cette année, 8 producteurs, dont 4 femmes et 4 hommes, ont été retenus parmi 30 candidatures. Ils suivront un programme de perfectionnement consacré aux différents aspects de la production, à travers des rencontres avec des professionnels internationaux. Le programme accompagnera aussi 5 courts métrages marocains en postproduction, retenus parmi 24 candidatures. Cette sélection compte 4 fictions et 1 documentaire.

Atlas Programs

Créés en 2018, les Ateliers de l’Atlas s’inscrivent dans Atlas Programs, qui rassemble les initiatives professionnelles du Festival. Atlas Press accompagne le développement de la critique cinématographique. Atlas Distribution Meetings réunit une soixantaine de professionnels d’Afrique, du monde arabe et d’Europe. Atlas Distribution Awards soutient la distribution des œuvres.

Les Ateliers de l’Atlas, Atlas Station et Atlas Distribution Meetings se tiendront à Marrakech du 22 au 26 novembre. Atlas Press se déroulera du 23 au 27 novembre 2026.