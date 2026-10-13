FIFM 2026: Marion Cotillard présidente du jury

«J’ai la chance de venir au Festival de Marrakech depuis ses tout débuts, j’y ai vécu de merveilleux moments et j’y ai fait de très belles rencontres. Accompagner les premiers pas de cinéastes est un acte important, c’est l’ADN de ce festival et c’est une grande joie pour moi d’en présider le jury cette année», a déclaré la future présidente Marion Cotillard à l’annonce de sa nomination.

Au fil des années, Marion Cotillard a tracé un parcours d’une rare ampleur, porté par une exigence et une curiosité qui l’ont conduite à traverser les cinématographies, les genres et les formes. Actrice française au rayonnement international, elle a construit une œuvre qui témoigne d’un goût constant pour les cinémas les plus divers et d’un engagement entier auprès des cinéastes.

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Née à Paris, formée au Conservatoire d’art dramatique, elle connaît un premier succès populaire avec Taxi, puis se fait remarquer dans Les Jolies Choses, Jeux d’enfants et Un long dimanche de fiançailles, qui lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Son interprétation d’Édith Piaf dans La Môme lui apporte une renommée internationale: en 2008, elle devient la deuxième actrice française à remporter l’Oscar de la meilleure actrice, et la première à obtenir un Oscar d’interprétation pour un rôle joué en français.

Ce rôle lui vaut également le César, le Golden Globe et le BAFTA de la meilleure actrice. Elle incarne ensuite des personnages d’une grande intensité dans De rouille et d’os de Jacques Audiard et The Immigrant de James Gray. Son rôle dans Deux jours, une nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne lui vaut, en 2015, une nouvelle nomination à l’Oscar de la meilleure actrice.

Sa filmographie la conduit auprès de cinéastes aux univers très différents. Elle tourne avec Tim Burton dans Big Fish, avec Ridley Scott dans Une grande année, avec Michael Mann dans Public Enemies et avec Rob Marshall dans la comédie musicale Nine. Elle rejoint ensuite Christopher Nolan pour Inception et The Dark Knight Rises, Steven Soderbergh pour Contagion, Woody Allen pour Minuit à Paris, Justin Kurzel pour Macbeth et Robert Zemeckis pour Alliés.

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Ses choix récents prolongent cette trajectoire. Dans Annette, le film musical de Leos Carax récompensé à Cannes en 2021, elle partage l’affiche avec Adam Driver. Elle se glisse ensuite dans le dispositif singulier de Little Girl Blue de Mona Achache, puis donne la réplique à Kate Winslet dans Lee Miller.

En 2025, elle rejoint Jennifer Aniston et Reese Witherspoon dans la quatrième saison de The Morning Show et incarne une actrice dans La Tour de glace de Lucile Hadžihalilović. Elle sera prochainement à l’affiche de Roma Elastica de Bertrand Mandico, Karma de Guillaume Canet et Milo de Nicole Garcia. Elle tourne actuellement L’Enragé d’Emmanuelle Bercot.

Marion Cotillard est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. À la tête du jury de cette 23e édition, elle portera son regard sur une nouvelle génération de cinéastes et sur les premières œuvres qui dessinent le cinéma de demain.