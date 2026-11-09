FIFM 2026: Jeff Goldblum, Monica Bellucci, Xavier Dolan… les stars attendues à Marrakech

Marrakech s’apprête à accueillir une nouvelle constellation de personnalités du cinéma international. Du 20 au 28 novembre 2026, la ville ocre sera le théâtre de la 23e édition du Festival international du film de Marrakech (FIFM), qui réunira acteurs, réalisateurs et artistes venus de différents horizons. Pour cette édition, le festival a choisi de mettre en lumière trois parcours exceptionnels à travers ses hommages, tout en proposant des rencontres avec onze personnalités du cinéma dans le cadre de son programme «Conversations».

Parmi les invités à l’honneur figurent notamment Jeff Goldblum, John Turturro, Monica Bellucci, James Gray, Cristian Mungiu, Luca Guadagnino et Xavier Dolan. Le cinéma marocain sera également représenté à travers Younès Mégri et la réalisatrice Laïla Marrakchi.

Trois hommages à des parcours singuliers

Deux grandes figures du cinéma américain et un artiste marocain seront célébrés lors de cette 23e édition.

Jeff Goldblum, reconnaissable à sa présence singulière et à son jeu inimitable, sera l’un des artistes à l’honneur. En près de six décennies de carrière, l’acteur s’est illustré dans des œuvres aussi différentes que «La Mouche» de David Cronenberg, «Jurassic Park», «Independence Day» ou encore «The Grand Budapest Hotel» de Wes Anderson. Plus récemment, il a incarné le magicien d’Oz dans «Wicked» et «Wicked: For Good». Également pianiste et musicien de jazz, il poursuit en parallèle sa carrière avec le Mildred Snitzer Orchestra.

Autre hommage américain, celui consacré à John Turturro. Acteur de composition particulièrement apprécié pour la richesse de ses interprétations, il a marqué le cinéma contemporain à travers ses collaborations avec Spike Lee et les frères Coen. Son rôle dans «Barton Fink» lui a valu le prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1991. Il reste également associé à son personnage de Jesus Quintana dans «The Big Lebowski». Sa carrière s’étend aussi à la réalisation, au théâtre et à la télévision, où il a notamment été récompensé par un Emmy Award pour sa participation à la série «Monk».

Le troisième hommage sera consacré à Younès Mégri, figure incontournable de la scène artistique marocaine. Né à Oujda en 1951, le chanteur, compositeur et comédien s’est d’abord fait connaître par sa carrière musicale, notamment grâce à «Lili Twil», grand succès des années 1970. Il s’est ensuite imposé au cinéma, aussi bien devant la caméra qu’à travers la composition de musiques de films. Parmi ses participations figurent «Ali, Rabiaa et les autres…» d’Ahmed Boulane, «Les Anges de Satan», «La Symphonie marocaine» et «L’Orchestre des aveugles» de Mohamed Mouftakir.

Des rencontres avec onze personnalités du cinéma

Au-delà des hommages, le programme «Conversations» constituera l’un des temps forts de cette édition. Ces rencontres permettent au public d’approcher les artistes autrement, à travers des échanges consacrés à leurs parcours, leurs inspirations, leurs choix artistiques et leur conception du cinéma.

Jeff Goldblum et John Turturro participeront également à ces rencontres, dans le prolongement des hommages qui leur seront consacrés.

Parmi les autres personnalités annoncées figure l’actrice italienne Monica Bellucci. De «L’Appartement» à «Malèna», en passant par «Irréversible», «Matrix» et «007 Spectre», elle a construit une carrière internationale entre cinéma d’auteur et grandes productions. Elle reviendra sur un parcours marqué par des collaborations avec des cinéastes aux univers très différents.

Le réalisateur américain James Gray sera également de la partie. Connu pour son cinéma profondément attaché aux relations familiales, aux origines et aux destins contrariés, il partagera son regard sur une filmographie qui comprend notamment «Little Odessa», «La Nuit nous appartient» et «Armageddon Time», jusqu’à son nouveau film «Paper Tiger», présenté cette année au FIFM.

Autre invité de marque, le cinéaste roumain Cristian Mungiu. Lauréat de la Palme d’or à Cannes pour «4 mois, 3 semaines et 2 jours», il a également remporté une deuxième Palme d’or en mai dernier pour «Fjord». Son œuvre, souvent ancrée dans les réalités sociales et les dilemmes moraux, fera l’objet de ces échanges.

Le cinéma marocain sera représenté par la réalisatrice Laïla Marrakchi. Révélée notamment par «Marock», elle a développé une œuvre attentive aux rapports familiaux, aux conventions sociales et aux aspirations de la jeunesse. Elle évoquera son parcours, de ce premier long métrage remarqué à «La más dulce», présenté cette année à Marrakech, en passant par ses réalisations pour la télévision.

Lire aussi : FIFM 2026: Kleber Mendonça Filho parrain des Ateliers de l’Atlas

Le cinéaste italien Luca Guadagnino, connu notamment pour «Call Me by Your Name» et «Challengers», participera lui aussi aux «Conversations». Il reviendra sur son univers cinématographique, marqué par l’exploration du désir, de la sensualité et de la transgression, ainsi que sur «Artificial», son nouveau film consacré aux coulisses de l’Intelligence artificielle.

Le réalisateur et acteur québécois Xavier Dolan sera également parmi les invités. Révélé à seulement 19 ans avec «J’ai tué ma mère», il a depuis marqué le cinéma contemporain avec «Mommy», récompensé du Prix du jury à Cannes, et «Juste la fin du monde», qui lui a valu le Grand Prix à Cannes. Son parcours et son cinéma profondément personnel seront au cœur de cette rencontre.

Le réalisateur américain Rian Johnson, auquel on doit notamment «À couteaux tirés» et «Glass Onion: une histoire à couteaux tirés», partagera pour sa part son goût pour les récits à énigmes, les personnages imprévisibles et les constructions narratives complexes. Sa filmographie comprend également «Brick», «Looper» et «Star Wars: les Derniers Jedi».

Lire aussi : FIFM 2026: Marion Cotillard présidente du jury

Du côté du cinéma français, Gilles Lellouche évoquera son double parcours d’acteur et de réalisateur. Figure populaire du septième art français, il a notamment signé «Le Grand bain» et «L’Amour ouf», tous deux présentés au Festival de Cannes, après avoir fait ses débuts derrière la caméra avec «Narco», coréalisé avec Tristan Aurouet.

Enfin, le réalisateur et scénariste français Arthur Harari complétera cette programmation. Remarqué pour «Diamant noir» et «Onoda, 10.000 nuits dans la jungle», il a également cosigné avec Justine Triet le scénario d’«Anatomie d’une chute», récompensé par l’Oscar du meilleur scénario original. Il reviendra sur son parcours et son travail autour de personnages complexes et de destins singuliers.

Un festival entre célébration et transmission

À travers ces hommages et ces rencontres, le Festival international du film de Marrakech entend proposer bien davantage qu’une succession de rendez-vous avec des célébrités du septième art. Les trois hommages mettent en lumière des carrières qui ont traversé les époques et les frontières, tandis que les «Conversations» offrent au public l’occasion de découvrir les expériences et les démarches artistiques de celles et ceux qui façonnent le cinéma contemporain.

Des grandes productions hollywoodiennes au cinéma indépendant, des œuvres intimistes aux films de genre, cette programmation témoigne de la diversité des sensibilités réunies à Marrakech. Du 20 au 28 novembre, la ville ocre renouera ainsi avec l’un de ses grands rendez-vous culturels internationaux, placé sous le signe du cinéma et de la rencontre.