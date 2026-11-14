FIFM 2026: 76 films, trois hommages et dix rencontres au programme de la 23ème édition

De gauche à droite: Monica Belluci, Xavier Dolan, Jeff Goldblum, James Gray, Lucas Guardadino, Rian Johnson, Gilles Lelouche, Laila Marrakchi, Christian Mungiu, John Turturro, attendus à l'édition 2026 du FIFM.

Le Festival international du film de Marrakech a dévoilé le programme de sa 23ème édition, qui se déroulera du 20 au 28 novembre 2026. Au total, 76 films provenant de 39 pays seront projetés dans les différentes sections de la manifestation. Parmi eux, dix seront présentés en première mondiale, tandis que douze ont bénéficié de l’accompagnement des Ateliers de l’Atlas.

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 20 novembre, à 19h30, au Palais des congrès, avec la projection de «Mona», une comédie réalisée par Jesse Eisenberg, portée notamment par Julianne Moore et Paul Giamatti.

La compétition officielle, placée sous la présidence de l’actrice française Marion Cotillard, réunira 14 premiers et deuxièmes longs métrages en lice pour l’Étoile d’or.

Les projections débuteront le samedi 21 novembre avec «Ben’imana», de Marie-Clémentine Dusabejambo, qui aborde la reconstruction après le génocide des Tutsis au Rwanda, et «Chroniques des années de siège», d’Abdallah Al-Khatib, consacré au quotidien des populations confrontées à la guerre.

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Le lendemain, le public découvrira «Our Share of Sand», de Shalini Adnani, et «Les Chiffonniers du Caire», réalisé par Rani et Salem Massalha. Cette dernière production sera présentée en première mondiale.

La sélection comprend également «Chicas tristes», de Fernanda Tovar, «Waves of Silence», de Farzad Samsami, tourné au Maroc, «Furies», du Libanais Rami Kodeih, ainsi que «A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra», de la réalisatrice grecque Jacqueline Lentzou.

Figurent aussi dans cette compétition «Marie Madeleine», de Gessica Généus, «La Maison du vent», d’Auguste Bernard Kouemo Yanghu, «Eklipse», de Manuel Wetscher, «The World Before», de Yoon Dan-bi, et «Congo Boy», de Rafiki Fariala.

Le Maroc sera représenté dans la compétition par «Alkebulan», de Yassine Marco Marroccu, un film d’aventure qui sera dévoilé en première mondiale le jeudi 26 novembre.

Jeff Goldblum, John Turturro et Younès Mégri à l’honneur

Trois personnalités du cinéma feront l’objet d’hommages au cours de cette édition.

Le premier sera consacré à l’acteur américain Jeff Goldblum, le samedi 21 novembre à 18h, au Palais des congrès. John Turturro sera célébré le dimanche 22 novembre à 19h30, tandis que l’artiste marocain Younès Mégri recevra un hommage le mercredi 25 novembre, à la même heure.

Ces cérémonies seront accompagnées de projections de films liés au parcours des artistes honorés. Parmi eux figurent «The Big Lebowski», de Joel Coen, avec John Turturro, ainsi que «La Mouche», de David Cronenberg, avec Jeff Goldblum.

L’hommage à Younès Mégri sera notamment prolongé par la projection de «La Symphonie marocaine», de Kamal Kamal, et de «Ali, Rabiaa et les autres...», d’Ahmed Boulane.

Monica Bellucci, Luca Guadagnino et James Gray parmi les invités des conversations

Le Théâtre Meydene accueillera dix conversations avec des réalisateurs et des acteurs internationaux.

Arthur Harari et Rian Johnson ouvriront ces rencontres le dimanche 22 novembre, respectivement à 11h30 et 15h. Le lundi 23 novembre, Cristian Mungiu interviendra à 11h30, suivi de John Turturro à 15h.

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Le réalisateur américain James Gray rencontrera le public le mardi 24 novembre à 15h. Le lendemain, Luca Guadagnino prendra part à une conversation à 11h30, avant Jeff Goldblum à 15h.

Le jeudi 26 novembre, Xavier Dolan sera à l’affiche d’une rencontre à 15h. Enfin, le vendredi 27 novembre, Monica Bellucci échangera avec le public à 11h30, avant la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi, attendue à 15h.

Des séances de gala et plusieurs premières mondiales

Les séances de gala réserveront également plusieurs rendez-vous importants.

Le public pourra notamment découvrir «Leila et la nuit», de Fellipe Barbosa, inspiré de la vie de la photographe marocaine Leila Alaoui, avec Roschdy Zem et Marina Foïs.

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Autre film attendu, «La más dulce», de Laïla Marrakchi, avec Nisrin Erradi, Hajar Graigaa et Hind Braik, sera projeté le mercredi 25 novembre.

Le programme comprend aussi «Paper Tiger», de James Gray, «Artificial», de Luca Guadagnino, avec Andrew Garfield, ainsi que «The Only Living Pickpocket in New York», de Noah Segan, porté par John Turturro.

«His Weakest Creatures», d’Omar Hilal, réunissant Ahmed Helmy et Hend Sabry, sera également présenté en première mondiale.

Six films dans le Panorama du cinéma marocain

Le Panorama du cinéma marocain réunira six longs métrages de fiction et documentaires.

La section s’ouvrira avec «Bardi», un documentaire de Tala Hadid. Figurent également au programme «Banou», de Mouhssine El Badaoui, «Halima», de Yassine El Idrissi, et «Cagoules», de Mohamed Mouftakir, avec notamment Majdouline Idrissi, Fehd Benchemsi et Aziz Dadas.

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Le public découvrira également «Jusqu’à l’aube» de Mohamed Zineddaine, et «L’Homme des signes» de Zhor Fassi-Fihri, avec Vincent Elbaz, Victoria Abril et François Berléand.

Trois films de cette section seront projetés en première mondiale: «Banou», «Cagoules» et «L’Homme des signes».

La section Horizons proposera, pour sa part, «Les Roses de Marrakech», de Ginevra Elkann, tourné au Maroc avec Fanny Ardant et Nisrin Erradi, ainsi que «Citizen Osama», documentaire du Palestinien Ahmed Hassouna consacré à Gaza.

Des projections pour les familles et le grand public

Outre les films en compétition et les séances de gala, le festival proposera une programmation destinée au jeune public et aux familles.

Parmi les films annoncés figurent «Léo, le chant des océans», film d’animation de Reza Memari, «La Fille dans les nuages», de Philippe Riche, avec Jamel Debbouze, ainsi que «Toutes sauf ma mère», du réalisateur marocain Mohcine Besri.

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Les projections seront réparties entre le Palais des congrès, le Théâtre Meydene, le Cinéma Le Colisée et le Musée Yves Saint Laurent.

La 23ème édition s’achèvera le samedi 28 novembre avec la cérémonie de clôture et l’annonce du palmarès, à 19h30, au Palais des congrès. La projection du film récompensé par l’Étoile d’or est prévue à 21h.

L’accès aux projections, aux cérémonies et aux conversations sera gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles et selon les conditions fixées par les organisateurs. Un E-Pass Festivalier et des E-Tickets permettront au public d’accéder aux différentes séances.