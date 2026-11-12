Festival international du film de Marrakech: le jury de la 23e édition dévoilé

Le Festival international du film de Marrakech a dévoilé, jeudi 12 novembre, la composition du jury de sa 23e édition. L’actrice française Marion Cotillard, dont la présidence avait déjà été annoncée, sera entourée de quatre comédiens et de quatre cinéastes. Récompensée en 2008 par l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation d’Édith Piaf dans «La Môme», elle conduira les délibérations de la compétition officielle.

Le danois Claes Bang, révélé à l’international par «The Square» de Ruben Östlund, Palme d’or à Cannes en 2017, siégera aux côtés de la luxembourgeoise Vicky Krieps, distinguée à Un Certain Regard pour son rôle dans «Corsage». La franco-britannique Emma Mackey, révélée par la série «Sex Education» et vue depuis dans «Emily» et «Barbie», rejoint également le jury, tout comme le français Gilles Lellouche, acteur dans «Bac Nord» et réalisateur de «Le Grand bain» et de «L’Amour ouf».

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Parmi les cinéastes figurent la tunisienne Kaouther Ben Hania, dont «La Voix de Hind Rajab» a remporté le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise, et le britannique Andrew Haigh, réalisateur de «45 ans» et de «Sans jamais nous connaître». La franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, qui a présenté son premier long métrage, «Banel & Adama», en compétition à Cannes en 2023, et le réalisateur et producteur marocain Saïd Hamich Benlarbi, qui a concouru à Marrakech en 2024 avec «La Mer au loin», complètent le jury.

La compétition officielle est entièrement consacrée aux premiers et deuxièmes longs métrages. Le jury dévoilera son palmarès le samedi 28 novembre, lors de la cérémonie de clôture.