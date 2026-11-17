Deux semaines après le veto russe au Conseil de sécurité et au lendemain du début effectif de l’évacuation de la MINURSO, le représentant permanent des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz, a réitéré, aux côtés de Nasser Bourita, l’appui de son pays à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et au plan d’autonomie. Il a salué la retenue du Royaume et son attachement au cessez-le-feu. Le message central de Mike Waltz, ce mardi à Rabat, tient en une phrase: le veto opposé au projet de résolution américain n’a rien changé à la position de Washington. «Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental», a déclaré l’ambassadeur américain lors d’une conférence de presse conjointe avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères.

Le diplomate américain est revenu en détail sur la séquence qui a conduit au blocage du Conseil de sécurité. Il a d’abord rappelé que les discussions menées en amont sous impulsion américaine avaient permis de «réaliser des progrès importants avec les hauts responsables du Maroc, de l’Algérie, de la Mauritanie et du Polisario», au fil de «plusieurs cycles de discussions à Madrid et à Washington DC». Ces cycles ont porté, selon lui, sur «de nombreuses questions en suspens relatives à l’autonomie, aux ressources, à la période de transition et à tous les aspects qui doivent être réglés pour trouver une solution à ce différend». Et de préciser: «Toutes ont été mises sur la table et discutées en profondeur.»

C’est sur cette base, a-t-il poursuivi, qu’«en octobre, les États-Unis ont présenté un nouveau projet de résolution au Conseil de sécurité, fondé sur la proposition marocaine comme unique base des négociations, et ouvrant la voie vers la paix au Sahara occidental». Le texte avait, selon lui, recueilli un large appui, «sur la base que l’autonomie est la seule solution réaliste».

«Mais malheureusement, après des semaines de travail durant lesquelles nous avons écouté et intégré les contributions de nombreux États et obtenu le soutien de onze membres du Conseil de sécurité, cette proposition a fait l’objet d’un veto», a-t-il déploré, sans nommer la Russie.

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Sur le départ de la MINURSO, Mike Waltz a indiqué avoir rencontré Alexander Ivanko, ancien représentant spécial, qui conduit l’opération de liquidation de la mission. Celle-ci «sera démantelée, afin de transférer les 150 observateurs et leurs équipements dans les meilleures conditions pour qu’ils regagnent leurs pays». Il a remercié le Maroc pour son engagement à cet égard et relevé que la mission avait «également reçu une lettre du Front Polisario garantissant leur sécurité».

Puis il a livré ce qui constitue sans doute la clé de lecture de sa visite: «Nous restons fermement déterminés, ce processus a pris une forme nouvelle. Les États-Unis continueront à travailler avec toutes les parties afin de parvenir à une solution.» Autrement dit, la fin du cadre onusien ne signifie pas, pour Washington, la fin du processus politique. Celui-ci se poursuivrait désormais sous conduite américaine directe, dans le prolongement des formats de Madrid et de Washington.

Le Polisario face à ses responsabilités

L’ambassadeur a explicitement salué l’attitude de Rabat depuis le veto. «Nous sommes reconnaissants au Maroc de continuer à faire preuve de retenue et de son engagement à préserver le cessez-le-feu», a-t-il déclaré. Il a appelé le Polisario «à respecter le cessez-le-feu et à exprimer son engagement en faveur de la paix». «C’est un moment pour le calme et la diplomatie», a-t-il plaidé, y voyant «une occasion de trouver une solution définitive à ce différend, sans céder à la tentation du retour à la violence».

🇲🇦🇺🇸 Mike Waltz, ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, est arrivé à Rabat pour une visite officielle au Maroc.



Il a été reçu par Nasser Bourita au siège du ministère des Affaires étrangères. pic.twitter.com/j8Ka6gP6GM — Le360 (@Le360fr) November 17, 2026

Ancien militaire, Mike Waltz a puisé dans son expérience pour appuyer sa mise en garde. Ceux qu’il a côtoyés «à travers l’Afrique et ailleurs» lui ont appris, a-t-il dit, que «la violence peut offrir une illusion, un mirage, mais qu’elle ne donne pas de résultats durables». «Je veux dire en toute franchise que le retour aux combats anéantirait les acquis et condamnerait d’autres générations à la mort et à la perdition. Nous devons donc rester attachés au cessez-le-feu, et nous savons que le Maroc y restera attaché», a insisté Mike Waltz.

Le représentant américain a également insisté sur le volet humanitaire. «Comme l’a dit le Président Trump, le statu quo est inacceptable», a-t-il rappelé, avant de décrire la situation des familles dans les camps de Tindouf, en Algérie, qui selon une formule qu’il a reprise à son compte «ne peut pas durer». «C’est une situation véritablement inhumaine. Des générations entières ont vieilli dans ces camps, et elles ont des petits-enfants qui souffrent de problèmes de santé, sans aucune possibilité d’améliorer leur situation», a-t-il déclaré, en assurant que les États-Unis soutiennent les efforts de l’agence onusienne pour les réfugiés.

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Il a conclu sur une promesse de persévérance: «Les États-Unis d’Amérique, et en particulier le Président Trump, ne renonceront pas et continueront à faire pression jusqu’à ce que nous parvenions à une solution.»

Bourita: «deux écoles» face au différend

Nasser Bourita, qui s’exprimait en premier, a salué en Mike Waltz «un partenaire important», qui s’est «toujours distingué par la profondeur de sa réflexion et par sa franchise». Il lui a attribué «un grand rôle» dans la recherche d’«une solution qui sauve la face de tous et dont tout le monde sorte gagnant».

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, mardi 17 novembre 2026 à Rabat.

Le ministre a ensuite proposé sa lecture du veto, en opposant deux camps. «Aujourd’hui, il y a un clivage entre deux écoles», a-t-il affirmé. «Il y a ceux qui veulent résoudre ce différend et atténuer ses effets humanitaires, son impact sur la stabilité et les opportunités qu’il a fait perdre à l’Afrique du Nord. Et il y a ceux qui veulent maintenir le statu quo, qui veulent geler la situation, la poursuite de la souffrance humanitaire, de la tension et du gaspillage des opportunités d’intégration et de développement économique dans la région», a-t-il expliqué.

Face à la nouvelle donne, le chef de la diplomatie a décrit une situation, soit le départ de la MINURSO, que «le Maroc et Sa Majesté le Roi ont abordée avec responsabilité et sagesse». Il a ensuite énuméré les engagements du Royaume: le cessez-le-feu, un retrait ordonné de la MINURSO et l’engagement envers le processus politique «aux fondements clairs». Sur ce dernier point, Nasser Bourita a fixé le cadre. «La seule base est l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc, et le seul horizon est une autonomie qui respecte la souveraineté marocaine et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc».

Le ministre des Affaires étrangères a résumé la philosophie du travail mené depuis deux ans avec Washington, sous les orientations du Roi et du président Trump: «le statu quo n’est dans l’intérêt de personne et ne peut pas durer, la solution de ce différend est devenue inéluctable et l’horizon est clair: pas de solution en dehors de la souveraineté marocaine et pas de solution en dehors de l’autonomie».

Le représentant permanent des États-Unis auprès des Nations unies, Mike Waltz et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, mardi 17 novembre 2026 à Rabat.

Le ministre a replacé le dossier du Sahara dans le cadre plus large d’une relation devenue celle de «deux alliés qui ont des valeurs communes, des intérêts communs et des visions convergentes». Il a longuement évoqué l’échange de messages de juillet dernier entre les deux chefs d’État, qui a constitué «en quelque sorte une feuille de route» pour les prochaines années, dans «les industries militaires, les technologies de pointe, les minerais, l’Intelligence artificielle et la superintelligence, ou encore l’énergie». Ces domaines, a-t-il souligné, «exigent de la confiance, de l’ambition et du leadership», trois éléments d’ores et déjà réunis.

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Sur le plan économique, le ministre a rappelé que l’accord de libre-échange avait «permis de multiplier par sept le commerce entre nos deux pays depuis sa signature en 2004» et que 150 entreprises américaines opèrent au Maroc, notamment dans l’énergie et la technologie. «Il est nécessaire de renforcer cet accord de libre-échange et de renforcer davantage les relations économiques», a-t-il estimé.

Il a qualifié d’«exemplaire» la coopération sécuritaire et militaire, rappelant le statut d’allié majeur hors OTAN acquis en 2004 et le rôle de l’exercice African Lion, dont la prochaine édition, prévue en mai prochain, est entrée en préparation ce mardi. Il a enfin mis en avant l’adhésion du Maroc à l’initiative du Conseil de paix lancée par Donald Trump. Le Royaume en est «membre fondateur», a compté «parmi les premiers contributeurs» et participe «sur le plan militaire, sur le plan humanitaire et sur le plan de la formation» à l’effort de stabilisation et de reconstruction dans la bande de Gaza. Le Moyen-Orient, la question palestinienne, les relations avec Israël et le Sahel devaient figurer au menu de la suite des entretiens.

Au-delà des déclarations, le calendrier donne à cette visite sa portée. En venant à Rabat au moment précis où la MINURSO plie bagage, Washington signifie que le vide laissé par l’ONU ne sera pas un vide diplomatique. Les deux responsables ont tenu un discours symétrique: le statu quo est intenable, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le seul cadre, et le cessez-le-feu doit tenir. Avec un appel direct à la retenue émanant du responsable américain à l’adresse du Polisario.