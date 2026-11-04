La disparition de la MINURSO révèle 35 ans de parti pris du Secrétariat de l’ONU et d’échecs diplomatiques

Le porte-parole du Secrétaire général des Nations unies a publié dimanche un communiqué qui a marqué la disparition effective de la MINURSO, après que le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas réussi à renouveler son mandat. Plus important encore, ce communiqué d’adieu prend, de manière révélatrice, des allures d’aveu. Il contient une phrase qui résume à elle seule l’état d’esprit expliquant pourquoi le Maroc a depuis longtemps perdu toute confiance dans le Secrétariat de l’ONU.

En annonçant que la mission avait cessé ses opérations à la suite de l’échec du Conseil de sécurité à renouveler son mandat, le communiqué affirme que la MINURSO avait été créée «pour protéger et servir le peuple du Sahara occidental, notamment pour lui permettre d’exercer son droit inaliénable à l’autodétermination».

Samir Bennis. (DR)

Dire que cette affirmation est aux antipodes de la vérité est encore une manière polie de mettre à nu les illusions et les déformations idéologiques qui la sous-tendent et qui, depuis trois décennies, ont effectivement fait obstacle à un véritable règlement politique du différend du Sahara.

Le fait que le Secrétariat ait choisi d’employer un tel langage à l’heure où la mission tirait sa révérence montre à quel point, malgré toute la dynamique juridique et géopolitique acquise par le plan d’autonomie marocain au cours des deux dernières décennies, certaines voix au sommet de la bureaucratie onusienne ont continué à adhérer à des déformations idéologiques qui font de l’organisation elle-même un obstacle au règlement durable de la question persistante du Sahara.

Une épitaphe nostalgique pour un allié de l’autodétermination

La résolution 690, adoptée par le Conseil de sécurité en 1991, définit clairement le mandat confié à la MINURSO. En termes simples, la mission avait été créée pour surveiller le cessez-le-feu, vérifier les dispositions militaires, ainsi qu’identifier et inscrire les électeurs remplissant les conditions requises. Elle était également chargée d’organiser et de superviser un référendum offrant le choix entre l’indépendance et l’intégration au Maroc, ainsi que de faciliter les échanges de prisonniers, la libération des détenus politiques et le rapatriement des réfugiés.

Il s’agit là de tâches techniques et logistiques, et la résolution 690 ne stipule nulle part que la MINURSO avait été créée pour servir le prétendu peuple sahraoui. Cela signifie que, sur les plans sémantique, procédural et stratégique, une mission créée pour mettre en œuvre des arrangements convenus était destinée à demeurer un instrument du Conseil de sécurité.

Progressivement, cependant, l’instrument conçu comme un mécanisme de mise en œuvre des accords du Conseil de sécurité sur ce que devait signifier «l’autodétermination» dans le contexte particulier du différend du Sahara s’est transformé en une mission créée pour «servir» l’interprétation séparatiste et autoproclamée décoloniale de l’autodétermination.

C’est ainsi que, comme je le démontre abondamment dans mon ouvrage de 2024 consacré à l’histoire du conflit du Sahara , l’ONU et sa mission ont progressivement cessé d’être des arbitres et des facilitateurs pour devenir des parties prenantes de la saga du Sahara. Et en redéfinissant la raison d’être de la MINURSO au moment de son départ, le Secrétariat a involontairement révélé à la fois la manière dont il a longtemps conçu son rôle dans le processus politique onusien et son mécontentement refoulé face au caractère apparemment irréversible de l’évolution du processus politique vers la mise en œuvre du plan d’autonomie de Rabat.

Ainsi, cet aveu involontaire illustre que, depuis trois décennies, le Maroc a dû composer avec un Secrétariat de l’ONU qui, dès le départ, se considérait et se comportait comme un instrument de «l’autodétermination sahraouie». Loin de demeurer un acteur procédural et pragmatique chargé de mettre en œuvre la feuille de route élaborée sous l’égide du Conseil de sécurité, le Secrétariat a consacré l’essentiel de ses efforts à orienter le processus politique vers la création d’un État indépendant au Sahara.

Le confort d’un conflit gelé

J’ai travaillé auprès des Nations unies pendant neuf ans et demi, période durant laquelle j’ai côtoyé de nombreux anciens fonctionnaires de l’ONU ayant servi au sein de la MINURSO. Beaucoup m’ont raconté à quel point certains de leurs collègues se souciaient peu de l’issue définitive du différend ou du sort des populations de la région. Ce qui leur importait avant tout, c’était d’obtenir et de conserver une affectation très convoitée, offrant un salaire généreux de l’ONU et le privilège de mener une vie confortable au Maroc, tout en étant supposément chargés de superviser un conflit gelé depuis des décennies.

C’est pourquoi, depuis quinze ans, je plaide constamment soit pour une refonte fondamentale du mandat de la MINURSO, soit pour sa suppression pure et simple. Je suis convaincu depuis longtemps que la mission, ainsi que ceux qui tiraient profit de son maintien, avaient tout intérêt non pas à contribuer au règlement du différend du Sahara, mais à prolonger indéfiniment l’impasse politique concernant le statut du conflit et l’avenir des familles piégées dans le no man’s land du Polisario, dans l’ouest de l’Algérie.

Ils savaient parfaitement que le maintien du statu quo constituait le moyen le plus sûr de préserver leur précieux «Club Med», une véritable vache à lait et une affectation de rêve pour quiconque cherchait à progresser dans sa carrière tout en profitant de la vie au Maroc. Autrement dit, la MINURSO ne s’est pas simplement révélée incapable de mettre fin au conflit. Pour une partie de la bureaucratie qui dirigeait cette mission devenue inutile, la perpétuation du conflit était devenue un intérêt professionnel.

L’aveuglement sélectif à New York

Les échecs de la MINURSO et du Secrétariat se manifestaient constamment dans la tendance des bureaucrates de l’ONU à placer un État souverain sur un pied d’égalité avec un mouvement séparatiste apparu plus de seize ans après que le Maroc eut commencé à faire pression sur l’Espagne pour mettre fin à son occupation du territoire.

Cette réticence à mettre réellement en œuvre le processus politique s’étendait aux faits dérangeants qui se trouvaient au cœur même du maintien de la mission. Il était de notoriété publique que, comme l’a abondamment documenté l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), des responsables algériens et des dirigeants du Polisario étaient impliqués depuis plus de quatre décennies dans le détournement de l’aide humanitaire destinée aux camps de Tindouf . Pourtant, le Secrétariat a systématiquement choisi de fermer les yeux.

«Ban Ki-moon a laissé Van Walsum partir et a nommé Christopher Ross, dont les neuf cycles de négociations indirectes n’ont produit aucun progrès significatif.» — Samir Bennis

De même, le Secrétariat est resté impassible face à des preuves solides montrant que la plupart des habitants des camps de Tindouf ne sont pas originaires du Sahara, comme l’ont documenté plusieurs rapports successifs de la CIA et comme l’ont corroboré les témoignages d’anciens dirigeants du Polisario.

Au lieu d’agir comme une institution objective et impartiale, sincèrement déterminée à faire avancer le processus politique et à refléter fidèlement les réalités du différend dans ses rapports, le Secrétariat semblait bien davantage préoccupé par la nécessité de ménager l’Algérie. Parmi ces réalités figure le fait que l’écrasante majorité des habitants originaires du Sahara vivent dans la paix et la prospérité sous souveraineté marocaine. Par conséquent, le Secrétariat s’est constamment abstenu de prendre toute initiative qui, à ses yeux, aurait pu être perçue comme une concession au Maroc.

Une occasion en or gâchée

Si l’ONU avait été une organisation efficace et si ses dirigeants avaient été véritablement animés par la volonté de mettre fin à ce différend, ils l’auraient réglé il y a au moins une décennie. Mais l’ONU a laissé passer une occasion en or il y a plus de dix-huit ans, lorsque Peter van Walsum, alors Envoyé personnel du Secrétaire général, a déclaré au Conseil de sécurité, lors d’une réunion à huis clos, que la création d’un État indépendant au Sahara était irréaliste.

Il a par la suite réaffirmé son pessimisme à l’égard de l’ONU dans un entretien accordé au journal espagnol El Pais en 2008, soulignant que les instruments mêmes de résolution des conflits et de règlement politique étaient devenus davantage soucieux d’assurer la prolongation du statu quo.

Au lieu de s’appuyer sur cette conclusion et de réorienter la médiation onusienne vers un règlement pragmatique fondé sur le compromis politique et l’initiative marocaine d’autonomie, Ban Ki-moon a cédé aux pressions de l’Algérie, du Polisario et de leurs alliés virulents, convaincus de leur propre supériorité morale. Il a laissé Van Walsum partir et nommé Christopher Ross , dont les neuf cycles de négociations indirectes n’ont produit aucun progrès significatif.

Pire encore, l’approche de Ross a détourné l’attention de l’objectif central d’un règlement politique pour la porter sur des allégations relatives aux droits de l’homme, sapant ainsi la confiance du Maroc dans son impartialité et contribuant à enraciner davantage l’impasse.

Au cœur du péché capital du Secrétariat comme de la MINURSO, désormais disparue, se trouvaient leur obsession d’assimiler l’autodétermination à l’indépendance et leur incapacité à accepter la réalité évidente selon laquelle aucune solution n’est possible en dehors du cadre de la souveraineté marocaine. Et, par un retournement révélateur des événements, le communiqué d’adieu du Secrétariat à la MINURSO n’est que la dernière manifestation de cette obsession.

Dans ce contexte, ceux qui ont inlassablement plaidé contre cette mission pléthorique et devenue inutile peuvent affirmer avec une grande assurance, et même avec un sentiment de jubilation, que la disparition de la MINURSO, un an seulement après l’adoption de la résolution 2797 , qui a consacré le consensus international autour de la position marocaine, constitue l’une des avancées diplomatiques les plus importantes réalisées par le Maroc ces dernières années.

Le Secrétariat peut encore s’accrocher à une lecture du différend que le Conseil de sécurité a désormais dépassée. Pour le Maroc, la page que la MINURSO avait maintenue ouverte pendant trente-cinq ans est enfin, et définitivement, tournée.