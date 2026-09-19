Le piège migratoire du Maroc: condamné s’il sévit, accusé s’il ne le fait pas

Depuis l’entrée massive de migrants à Ceuta les 30 et 31 juillet, la presse espagnole a publié un flot d’articles d’actualité, de tribunes et d’analyses partageant un dénominateur commun: remettre en question le comportement du Maroc et alimenter les soupçons sur son attitude durant ces deux journées. En réalité, et peut-être plus encore, une rare unanimité s’est même dégagée pour accuser le Maroc d’avoir lancé une «guerre hybride» contre Ceuta, avec pour objectif supposé de submerger la ville et de ne pas laisser aux autorités espagnoles le temps de réagir.

Après la publication de rapports ne faisant apparaître aucun élément démontrant que le Maroc avait planifié ou ordonné ce qui s’est produit à la frontière de Ceuta fin juillet, on aurait pu s’attendre à ce que les attaques et les accusations faisant porter la responsabilité à Rabat perdent de leur force. Curieusement, cela ne semble pourtant pas être le cas. Même les quelques commentateurs espagnols qui ont atténué leurs accusations continuent de recourir aux insinuations, entretenant dans l’esprit de leurs lecteurs ou de leur audience l’impression que, si le Maroc n’était pas responsable par son action, il l’était par son omission.

Samir Bennis, analyste politique.

Le comble d’un tel déraisonnement a été atteint dans un récent article d’El País d’Andrea Rizzi, dont l’analyse est, pour le dire avec modération, pour le moins tirée par les cheveux. L’objectif assez évident de Rizzi est de maintenir les soupçons à l’égard du Maroc. Ainsi, même s’il admet que le Maroc n’a peut-être pas planifié ou ordonné l’entrée massive à Ceuta, Rizzi s’empresse de semer une série de questions avec pour objectif évident de préserver, dans l’esprit de son lecteur, le soupçon que le Maroc devait, d’une manière ou d’une autre, être derrière ce qui s’est produit fin juillet et qui se poursuit depuis. Le pari est que l’accusation de «chantage» marocain ne peut être prouvée, mais que l’insinuation, elle, restera au moins dans les esprits et finira par donner un vernis de factualité et de crédibilité à des accusations initialement tirées par les cheveux.

Un passage illustre avec une clarté saisissante le double standard selon lequel le Maroc est jugé: «Si repousser les arrivées était une tâche impossible pour les forces espagnoles sans risquer de terribles violences, il était plus facile, de l’autre côté, sur la terre ferme, de désamorcer, disperser et arrêter l’avalanche. Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait?»

La contradiction est flagrante. Lorsqu’il s’agit des forces espagnoles, M. Rizzi comprend parfaitement que le recours à une force brutale pour contenir une foule importante de migrants en nombre incontrôlable aurait pu déclencher de «terribles violences» et se terminer en tragédie. Il justifie donc la réaction passive des forces de sécurité espagnoles en invoquant, à juste titre, la prudence, la proportionnalité et la nécessité de réduire au minimum, voire d’empêcher, toute action qui mettrait des vies humaines en danger.

Mais il suffit de franchir quelques mètres de l’autre côté de la frontière pour que ces mêmes principes disparaissent magiquement de l’imaginaire politique et moral de Rizzi. Ainsi, par comparaison, il attend des forces marocaines qu’elles utilisent tous les moyens nécessaires pour «désamorcer, disperser, arrêter l’avalanche» de migrants et les empêcher d’entrer à Ceuta. Comme si le Maroc disposait d’une formule miraculeuse permettant de disperser par la force des milliers de personnes sans provoquer la tragédie impardonnable et les pertes tout à fait évitables contre lesquelles il mettait en garde lorsqu’il était question des forces de sécurité espagnoles.

Dès lors, la question qu’il faudrait réellement poser à M. Rizzi est simple: qu’attendait-il exactement des forces marocaines? Qu’elles chargent des milliers de personnes? Qu’elles utilisent précisément la violence qu’il considère comme inacceptable lorsque ce sont les forces espagnoles qui y ont recours? Et qu’aurait écrit El País le lendemain si les forces marocaines avaient choisi une ligne d’action qui aurait laissé des dizaines, voire des centaines de morts, et des centaines ou des milliers de blessés?

Lorsque le Maroc avait «tout mis en œuvre» face au problème migratoire en 2005

Cela rappelle un article publié par Ignacio Cembrero dans El País en octobre 2005, pendant les tentatives massives de cette année-là pour entrer à Ceuta et Melilla. Après que les forces marocaines eurent recours à la force et à des tirs à balles réelles pour dissuader les migrants subsahariens tentant d’entrer dans les deux enclaves, Cembrero écrivit qu’une réponse aussi «désastreuse» et «malavisée» pouvait s’avérer extrêmement préjudiciable à l’image du Maroc.

Le Maroc avait effectivement «tout mis en œuvre face au problème» pour «défendre la frontière de deux enclaves dont il ne reconnaît pas la souveraineté espagnole, puisqu’il les revendique comme siennes», reconnaissait Cembrero. Pourtant, selon lui, tous ces efforts louables furent finalement éclipsés par un recours regrettable à une force brutale et par la décision de transférer les migrants subsahariens vers la région désertique de Bouarfa, à quelque 250 kilomètres au sud, plutôt que de les reconduire vers la frontière algérienne par laquelle nombre d’entre eux étaient entrés au Maroc.

La gestion de cette crise valut au Maroc de vives critiques de la part d’organisations de défense des droits humains, dont plusieurs réclamèrent l’ouverture d’enquêtes afin d’établir les responsabilités dans ce qu’elles décrivaient alors comme des scènes de violence et de brutalité insoutenables.

En réalité, les plaintes contre le Maroc se succédèrent prévisiblement à un rythme rapide. Amnesty International ne tarda pas à publier une déclaration exprimant sa «vive préoccupation» face aux informations faisant état de la détention par le Maroc de groupes de migrants ouest-africains et de leur expulsion sommaire vers l’Algérie, ainsi que face à l’abandon de migrants dans des zones désertiques proches de la Mauritanie. Quelques jours plus tard, Amnesty International revint à la charge avec un autre rapport dénonçant le recours à une «force illégale et disproportionnée, notamment à des armes létales». Dans son sillage, Human Rights Watch et Médecins Sans Frontières (MSF) publièrent à leur tour de sévères dénonciations des abus répréhensibles subis par les migrants aux mains des forces de sécurité marocaines.

Ce qui est particulièrement frappant dans le rapport de MSF, c’est le volume considérable de texte consacré à la description de la «violence» exercée par les forces de sécurité marocaines. Une section est intitulée «Violence exercée par les Corps et Forces de Sécurité marocaines», tandis que la section consacrée à l’Espagne est intitulée «Responsabilité des Forces de Sécurité espagnoles». Plus révélateur encore : le rapport de MSF attribue 52 % des incidents considérés comme très graves aux forces de sécurité marocaines, contre 15 % aux forces espagnoles. Autrement dit, le Maroc a fait l’objet d’une attention négative bien plus importante que l’Espagne chaque fois qu’une réponse policière musclée a entraîné des pertes humaines.

Il convient toutefois de rappeler que MSF a effectué une grande partie de son travail médical pour ce rapport sur le sol marocain ; ces chiffres ne constituent donc pas, à eux seuls, une comparaison statistique du comportement global des deux États. Ils montrent néanmoins clairement l’énorme coût en termes d’image que le Maroc peut subir simplement en assumant la fonction de maîtrise des flux migratoires.

Cette asymétrie dans l’attention critique portée au Maroc révèle à quel point la gestion des flux migratoires peut nuire à son image internationale, quelle que soit l’attitude qu’il adopte à l’égard de ces flux.

Mais les répercussions de ce tragique épisode de 2005 ne se sont pas arrêtées là. Un an plus tard, Amnesty International publia un autre rapport sur les violations des droits des migrants et des demandeurs d’asile à la frontière hispano-marocaine. Bien que le rapport formulât de graves accusations contre les deux pays — recours excessif à la force et expulsions illégales du côté espagnol — il consacrait une attention beaucoup plus importante aux rafles marocaines, aux expulsions sans garanties et à l’abandon de migrants dans des zones désertiques.

L’impossible dilemme d’un contrôle sans violence

Quels que soient les efforts déployés par le Maroc pour freiner ou contenir les flux migratoires, il semble invariablement confronté à deux options, chacune entraînant un lourd coût. S’il agit avec force pour contenir les migrants, il est accusé de violer les droits humains. Et si ses agents de sécurité sont débordés après avoir renoncé à recourir à une force excessive afin d’éviter des pertes humaines, comme cela s’est produit à Ceuta, il est accusé de tolérer et d’orchestrer la crise migratoire qui s’ensuit.

C’est là le véritable cœur du problème auquel nous avons assisté ces dernières semaines. L’Espagne est comprise et créditée de points sur le plan moral lorsque ses forces s’abstiennent de recourir à la force pour «éviter de terribles violences». Pourtant, lorsque les agents marocains chargés de la sécurité aux frontières agissent de la même manière, la «passivité suspecte» du Maroc est surinterprétée comme la preuve d’un mystérieux complot contre la souveraineté espagnole. Cela signifie que, tandis que l’Espagne bénéficie automatiquement du bénéfice du doute lorsque ses agents frontaliers sont débordés, le Maroc est sommé de prouver son innocence devant le tribunal d’une opinion publique avertie.

Derrière ce double standard se cache une prémisse encore plus troublante: le Maroc doit accomplir le travail ingrat que l’Espagne ne veut ni ne peut effectuer elle-même. Le Maroc doit intercepter, disperser, arrêter et contenir les migrants avant même qu’ils n’atteignent le territoire espagnol. Il doit ainsi absorber le coût humain, politique et médiatique de cette politique de contrôle afin que l’Espagne puisse garder les mains propres. Mais si le Maroc recourt à trop de force, il est accusé de violer les droits humains. S’il n’en recourt pas suffisamment, il est accusé de complicité, d’utiliser la migration de masse comme une arme de diversion massive pour mener une «guerre hybride» contre la souveraineté ou l’intégrité territoriale de l’Espagne.

C’est ce double standard qui empoisonne une grande partie du débat espagnol sur les efforts du Maroc en matière de gestion migratoire. Et tant qu’il n’y aura pas l’honnêteté intellectuelle nécessaire pour le reconnaître, nous continuerons d’assister au même exercice : les responsabilités espagnoles sont expliquées, contextualisées et excusées ; les responsabilités marocaines sont présumées, amplifiées et, lorsque les preuves font défaut, insinuées.

Ce que l’épisode de 2005 a changé dans la conception marocaine de la sécurité aux frontières

De tout cela découle une réponse à la question de M. Rizzi: «Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait?» L’expérience de 2005 permet tout à fait de comprendre pourquoi le Maroc pouvait avoir des raisons particulièrement solides et légitimes d’éviter de recourir à la force pour endiguer les dernières vagues de migrants tentant d’atteindre les côtes espagnoles.

Un État a une mémoire institutionnelle, et ses dirigeants tirent les leçons des erreurs du passé. Le tragique épisode de 2005, ainsi que les vagues de couverture médiatique négative et les dénonciations des organisations de défense des droits humains qui l’ont accompagné, ont influencé la décision du Maroc de ne pas mobiliser l’armée ni de déployer des milliers de policiers et de gendarmes lors des incidents les plus récents de tentatives de migration massive. C’est pourquoi, pour reprendre la formulation de Cembrero, Rabat n’a pas «tout mis en œuvre» face au problème en juillet, alors qu’il était confronté à des foules déterminées à atteindre l’autre côté.

Le Maroc a appris à ses dépens que le recours à la force dans de telles situations se termine souvent par de véritables effusions de sang, qui déclenchent presque immédiatement une vague de rapports et de plaintes internationales susceptibles de porter gravement atteinte à l’image du pays. Pour un pays qui se présente désormais comme un parangon d’une gestion migratoire centrée sur l’humain, un leader exemplaire et un champion de la diplomatie Sud-Sud ou de la solidarité intra-africaine, tout en étant officiellement coorganisateur de la Coupe du monde 2030, la réponse malavisée apportée aux vagues de migrants se dirigeant vers Ceuta et Melilla en 2005 fait partie de ces erreurs stratégiques que le Maroc sait ne plus pouvoir se permettre.

Bien que je ne puisse pas affirmer avec certitude que ces considérations stratégiques hautement légitimes aient été les facteurs les plus déterminants dans les décisions prises par les autorités marocaines au cours de ces deux journées critiques de fin juillet, le précédent de 2005 a montré que le risque d’une descente incontrôlée dans le chaos et la tragédie était bien réel. Et je suis certain que si le Maroc avait déployé le même degré de force qu’en 2005, et qu’un tel bain de sang s’était ensuivi, M. Rizzi et de nombreux autres commentateurs et responsables politiques déplorant la passivité marocaine auraient été les premiers à dénoncer les actions du Maroc.

En réalité, si un tel scénario tragique s’était produit fin juillet, les migrants décrits par les idéologues et responsables politiques espagnols comme des «envahisseurs» indésirables se seraient instantanément révélés être ce qu’ils n’ont jamais cessé d’être: des êtres humains dignes cherchant de meilleures perspectives socio-économiques. Et c’est finalement le problème que le débat actuel cherche à éluder: le Maroc est tenu d’empêcher les migrants d’arriver à tout prix, mais condamné dès lors que le coût humain de cette action devient insupportable.