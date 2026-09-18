Ahmed Reda Chami: la résolution du Parlement européen sur Sebta ne comporte aucune injonction à l’endroit du Maroc

«Un dialogue ouvert, franc et serein demeure la voie à privilégier pour relever les défis communs, saisir les opportunités qui se présentent et construire un avenir prospère», a souligné l’ambassadeur du Maroc auprès de l’Union européenne et de l’OTAN, Ahmed Reda Chami à la suite de l’adoption, jeudi, par le Parlement européen d’une résolution sur les évènements survenus fin juillet à Sebta.

Dans une déclaration à la MAP, Chami a indiqué que la gestion migratoire requiert un «engagement opérationnel quotidien, un dialogue constant et la recherche de solutions communes et durables».

Il a noté à cet égard que la résolution du Parlement européen sur les événements de Sebta «ne comporte aucune incrimination ou injonction à l’endroit du Maroc et ne retient aucune des tentatives d’instrumentalisation de la question migratoire».

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L’ambassadeur a également relevé que de «nombreux amendements à caractère hostile n’ont finalement pas été retenus, grâce à l’approche responsable, constructive et sereine de la majorité des eurodéputés, notamment ceux des principales formations politiques du Parlement européen».

Chami a en outre déploré que «des campagnes de communication et de propagande tentent d’attribuer au texte des dispositions ou des prises de position qu’il ne contient pas».

La résolution adoptée par le Parlement européen a recueilli 339 voix pour, 225 contre et 16 abstentions, soit moins de la moitié de l’hémicycle européen.